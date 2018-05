mayo 25, 2018 - 6:23 pm

El economista, Edison Morales explicó que al presidente Nicolás Maduro se le advirtió de manera abierta que si hacia las elecciones presidenciales “vendrían más sanciones contra el Gobierno y contra sus funcionarios”, por parte de los Estados Unidos.

El también analista político explicó que dichas sanciones intentan “evitar que los activos de PDVSA puedan ser utilizados para fines de corrupción”.

Consideró que las sanciones por parte de EEUU , es una medida de presión para que el gobierno de Nicolás Maduro se siente a negociar “ya que no tiene ninguna posibilidad de financiar la economía, a través de bonos y promesas falsas”, sentenció.

Además destacó que “Venezuela no tiene financiamiento no solo porque tiene sanciones ahora, sino porque en el mercado financiero internacional, el país goza de poca confianza y credibilidad por no cancelar las deudas a tiempo.

Por su parte, Darwins Chávez, analista político, consideró que Estados Unidos puede poner sanciones contra cualquier país dentro de su territorio, no dentro de Venezuela, a su juicio, estas decisiones se basan en no permitirle a un determinado país hacer operaciones utilizando el sistema financiero norteamericano.

Chávez catalogó que esta medida no es un injerencismo “es una decisión autónoma que toma EE UU, para evitar que PDVSA pueda operar en su territorio”.

Resaltó que la crisis venezolana se va a intensificar y se profundizará un estallido social económico en el país. “Viene más hambre, más escasez, hiperinflación”, sentenció.

El también periodista cuestionó las recientes declaraciones del presidente, Nicolás Maduro, en donde anunció que designará una Comisión de economistas nacionales e internacionales para resolver el problema que actualmente golpea el bolsillo de los venezolanos.

Enfatizó que con esta estrategia queda en evidencia que “el Gobierno sabe cómo resolver el problema económico que va a terminar acabando con la fuerza del chavismo-madurismo”, porque el pueblo le reclamara al gobierno por sus intereses.

