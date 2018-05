Almagro pide a EEUU sanciones firmes para rescatar los derechos de los venezolano

mayo 7, 2018 - 4:05 pm

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro se pronunció con motivo de la discusión sobre la critica situación que atraviesa Venezuela, “la principal amenaza contra nuestras sociedad vienen de la corrupción, desigualdad social, el deterioro de la democracia, la eliminación de la voces disidentes en la región, creíamos que esta era historia del pasado pero hoy muchos ciudadanos tienen que pagar el más alto precio para expresarse (…) Esta organización seguirá pronunciándose en contra de la violación de DDHH”, comentó Almagro.

En este sentido, el secretario solicitó al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence que se lleven a cabo “sanciones firmes para rescatar los derechos del pueblo venezolano” porque “Millones de personas han tenido que huir del país en busca de alimentos y medicinas”.

En la primera piedra que fundó la OEA, esta organización buscó romper la barrera de la ignorancia entre las culturas de la región pero hoy “Estamos siendo testigos de dos dictaduras en las Américas: Cuba y Venezuela”, agregó Almagro. Sobre las elecciones en Venezuela, el secretario de la OEA consideró que “La corrupción de los recursos públicos y debilitar a la oposición política hace que las elecciones no sean libres”.

“No podemos normalizar el crimen y la violencia. No podemos acostumbrarnos al sufrimiento de los pobres. No podemos acostumbramos a la criminalidad y a normalizar las dictaduras. No podemos normalizar que el ejercicio del periodismo sea una carrera de alto riesgo” y lucha por la libertad de expresión en la región enfatizó el secretario d la OEA.

“La democracia y los derechos humanos primero”, finalizó Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

Agencias