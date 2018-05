Alfonso Marquina: Henri Falcón podría darle legitimidad a Maduro tras elecciones

mayo 6, 2018 - 5:23 pm

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Alfonso Marquina criticó que el candidato presidencial por Avanzada Progresista, Henri Falcón, no se haya retirado de la contienda, con miras a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 20 de mayo.

“El señor Henri Falcón dijo: si no hay observación internacional me retiro, pero no se ha retirado”, expuso entrevistado en el programa Diálogo con, que transmite Televen.

Marquina advirtió que el exgobernador del estado Lara podría intentar darle legitimidad al triunfo electoral del candidato a la reelección, Nicolás Maduro.

“No quisiera pensar que después del 20M podríamos ver a Henri Falcón pretendiendo darle legitimidad al gobierno diciendo que se incorporaría a un gobierno de unidad nacional”, añadió.

