Alexander Zverev ganó de forma contundente en su estreno en Rolad Garros

mayo 27, 2018 - 2:59 pm

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, impresionó en su debut este año en Roland Garros, con un contundente 6-1, 6-1 y 6-2 sobre el lituano Ricardas Berankis (92º), en apenas una hora y nueve minutos, este domingo en París.

El jugador germano de 21 años, reciente campeón en Múnich y Madrid, y subcampeón en Roma tras plantar una gran batalla a Rafa Nadal en la final, tendrá que verse en la segunda ronda contra el serbio Dusan Lajovic o el checo Jiri Vesely.

Alexander Zverev dijo sentirse feliz y en forma

“He ganado dos torneos, he llegado a la final en Roma, perdiendo contra Rafa en un partido equilibrado”, dijo Alexander Zverev. “Me siento bien y hoy he tenido un buen inicio en el torneo. Estoy feliz por cómo me está yendo todo”, declaró Zverev tras su victoria.

Su partido de este domingo supone una exhibición de fuerza del hombre llamado a ser el principal rival de Nadal en esta edición, en la que el español arrancará el lunes contra el italiano Simone Bolelli.

Zverev se saca así la espina de su decepcionante papel del año pasado, cuando perdió en el día inaugural del torneo ante el español Fernando Verdasco, pese a llegar también entonces como uno de los favoritos, después de haber ganado unos días antes el Masters 1000 de Roma.

El tenista de Hamburgo, Alexander Zverev, tiene los torneos de Grand Slam como su asignatura pendiente: ha disputado todos desde el Wimbledon de 2015 y nunca ha conseguido pasar de los octavos de final.

AFP