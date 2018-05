Al empresario aduanero sicariado en San Francisco lo siguieron tras salir de la casa de sus padres

mayo 31, 2018 - 8:20 pm

Numa Antonio Primera Romero, de 42 años, el empresario aduanero sicariado por dos sujetos en moto la mañana de este miércoles, fue seguido muy de cerca tras salir de la casa de sus padres en el sector San Ramón.

El padre de la víctima, identificado de igual manera que la víctima, destacó que ambos estaban juntos haciendo diligencias, pero que llegaron a su casa a dejar su auto y Numa hijo le dijo que lo esperara, que ya regresaba, y a los 5 minutos sucedieron los hechos.

“De verdad no sé qué pudo pasar. Yo creo que lo picharon, porque él no tenía enemigos y no había recibido amenazas. Era aduanero y tenía su propia empresa. Si hubiese estado con él a lo mejor hubiese corrido con la misma suerte”, comentó Numa padre.

Los sabuesos del Cicpc ya investigan el caso, pues se conoció que a la víctima no le quitaron nada, ni siquiera el dinero que traía en el vehículo. Los sicarios fueron directo a él y los parrandearon frente a tostadas El Arepón, en la avenida 6 con calle 21 del sector Ma´ Vieja de San Francisco.

En esa esquina un vehículo, de características aún desconocidas le trancó el paso para que los sicarios que se trasladaban en dos motos le dispararan en reiteradas ocasiones. Para cerciorarse del trabajo se devolvieron y lo remataron.

El vehículo, un Chevrolet Cruze, de color negro, placas AB764NI, recibió al menos 15 impactos de bala, y Primera recibió cinco de ellos, entre el pecho y el abdomen. A pesar que fue llevado a la Policlínica de san Francisco y operado de emergencia, el empresario murió horas después tras presentar complicaciones.

Se conoció que la víctima dejó tres hijos en orfandad.

Noticia al Día