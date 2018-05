Ahora con Maryangel: Lo que un emprendedor necesita saber para su STARTUP (Mary Angel Bohorquez)

mayo 2, 2018 - 6:22 am

Un Emprendedor cuando se decide a llevar a cabo su idea de negocios, debe definir si es una StartUp, y cuáles son los aspectos claves de este tipo de organización para poner en marcha su proyecto y lograr un plan de negocios exitoso. Comenzamos haciendo definiciones claves.

¿Qué es una StartUp?

Este término, utilizado actualmente de manera constante en el mundo empresarial, se relaciona con empresas emergentes que tienen una fuerte relación laboral con la tecnología. Se trata de negocios con ideas innovadoras, que sobresalgan en el mercado apoyadas por las nuevas tecnologías, plataformas tecnologías y todo tipo de servicios mediante tecnologías de información y comunicación, es decir es la representación de los modelos de negocios basada en negocios digitales que crecen exponencialmente en el mercado global.

Una StartUp es una organización cono resultado de la teoría de las organizaciones, concebida como organizaciones inteligentes que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente.

Esta estructura suele operar con costos mínimos, pero obtiene ganancias que crecen exponencialmente, mantiene una comunicación continua y abierta con los clientes, y se orienta a la masificación de las ventas. Funciona mundialmente, a tal punto que su talento humano puede producir de manera remota, conectados mediante la plataforma desarrollada según la estructura de la organización, es decir de la StartUp.

¿Por qué son importantes?

Cada StartUp está respaldada por una idea que busca simplificar procesos y trabajos complicados, con el objetivo de que el mercado tenga una experiencia de uso simplificada y fácil. Generalmente son negocios que quieren innovar, desarrollar tecnologías y diseñar procesos web. Principalmente, son empresas de capital-riesgo. No todo el mundo debe o tiene la oportunidad de trabajar en grandes empresas, y ese es el grado de importancia que tiene una startup, son pequeñas organizaciones resolviendo grandes problemas, de manera eficaz y efectividad mediante la prestación de servicios altamente eficientes, abaratando costos y tiempo.

Características de una StartUp

Nacen de ideas que impactarán por su innovación en el mercado

Están basadas en innovación para el desarrollo de productos, servicios o procesos

Buscan facilitar los procesos complicados

Proponen el desarrollo de tecnologías, el diseño web o el desarrollo web.

Operatividad con costos mínimos

Obtienen ganancias que crecen exponencialmente

Se basan en plataforma de negocios digitales

Son altamente atractivas en el mercado

Sus consumidores se fidelizan rápidamente

Están basadas en la nueva economía mundial

Se desarrollan desde las oportunidades que van generando el mercado

Crecen en mercados de consumidores versátiles altamente milenians.

¿Cómo saber cuándo una startup deja de serlo?

Una startup puede dejar de encajar en este perfil al cumplir los siguientes requisitos:

Tu negocio cumple de manera cotidiana una jornada completa laboral.

El personal que conforma tu negocio trabaja máximo 8.5 horas/día.

La mayoría de las ideas principales que conjunta tu empresa están fuertemente relacionadas con ideas o acciones empleadas por la competencia.

Los fundadores ya tienen títulos como CEO, por lo que no comparten más el mismo espacio que los temas trabajadores.

Los CEO se pueden ausentar del negocio sin ningún problema, ya que los trabajadores tienen roles establecidos y se encargan de cumplir el trabajo en tiempo y forma.

Elementos claves para una Startup

Pero, Según el Profesor Fernando Fuentes (2014) entendemos como una Start Up todo aquel emprendimiento, que represente una pyme (crear empleos de forma directa para menos de 100 personas), esté en proceso de consolidación (capacidad de aumentar su facturación de forma exponencial), aporte un valor y sea relativamente joven.

Analicemos los componentes de la definición:

1.- Represente una Pyme: esto significa que no se ha tenido un presupuesto alto para iniciar (siendo, incluso lo normal que sea inversión directa de sus fundadores y familiares) y que su personal va desde una (1) persona hasta máximo cien (100), igualmente limita su capacidad actual de ingresos.

2.- Proceso de Consolidación: tambien conocido como la capacidad de ser un negocio escalable, o lo que es igual, su nicho de mercado, en las actividades actuales, sólo ha sido someramente tratado, requiriendo mayores inversiones para obtener un beneficio mayor, es decir, la explotación actual del modelo de negocio de la start up está más cercano al piso que al techo de su demanda comercial potencial.

3.- Aporta un valor: significa que para ser identificada como un Start Up, el modelo de negocio debe contener alguna novedad para el mercado nacional, bien sea porque no se estaba explotando en el área de desarrollo o porque crea una novedad absoluta. Esto puede ser desde una empresa de creación de Apps (tecnología), servicios turísticos especiales (tours para eventos deportivos, musicales, religiosos, etc), adaptación de infraestructura para discapacitados (servicios) hasta una panadería para celíacos y diabeticos (alimentos), por lo cual, no compartimos la definición que utiliza este término sólo para iniciativas tecnológicas, sino para aquella actividad que llene un espacio necesario en el desarrollo del país, y cumpla con los otros tres requisitos.

4.- Relativamente Joven: bien, porque está en proceso de creación como empresa, o porque la misma aún no ha llegado a los primeros cinco años de existencia, que se considera como fecha tope para determinar la sobreviviencia de una empresa de reciente creación.

