Abogado de Morgan Freeman exige a CNN que se detracte de reportaje de acoso sexual sobre el actor

El abogado de Morgan Freeman exige que CNN retracte la historia en la que acusan al actor de acoso sexual y comportamiento inapropiado.

Según una carta obtenida por USA Today, el abogado de Freeman pidió formalmente a la cadena CNN que se retracte por su reportaje en el que a través de varios testimonios se acusa al actor de acosar sexualmente a ocho mujeres a lo largo de su carrera.

La carta de 10 páginas escrita por el abogado Robert M. Schwartz está dirigida a Jeff Zucker, presidente de CNN.

“Como mínimo, CNN necesita inmediatamente emitir una retractación y pedir disculpas al Sr. Freeman por los mismos canales, y con el mismo nivel de atención que usó para atacarlo injustamente el 24 de mayo”, estipula dicha carta.

El documento también solicita que CNN emita una retracción y un pedido de disculpas a Lori McCreary, quien según Schwartz dijo a la cadena de noticias que no había sido acosada. McCreary es cofundadora de Revelations Entertainment, empresa productora creada por ella y Freeman.

Las periodistas Chloe Melas y An Phung escribieron que McCreary había presenciado comportamientos indebidos por parte del actor y que incluso ella también había sido víctima de sus comentarios sexistas en un panel de discusión en el 2016.

The Hollywood Reporter, publicación que cubrió dicho evento, reportó que Freeman dijo de McCreary: “Ella no quiere que la vean solo como una cara bonita, ella quiere que la vean como una persona seria pero es imposible separarla de sus vestidos cortos”.

Schwartz también citó a Melas quien dijo en una entrevista con Headline News que su investigación había sido inspirada en comentarios que Freeman había hecho durante la promoción de su filme Going in Style. Schwartz dice que un video de dicha entrevista en la que también estaban sus compañeros de elenco Michael Caine y Alan Arkin, “deja claro” que Freeman estaba respondiendo a una historia vergonzosa en la cual el actor felicitó a una mujer por su embarazo cuando efectivamente no estaba embarazada.

El abogado argumenta que “el problema con la investigación de la señora Melas es que está basada en una versión de la entrevista del actor que es falsa”.

Schwartz remarcó que dos de las ocho mujeres citadas en el reportaje, Tyra Martin y Lori McCreary negaron que habían sido acosadas y agregó que: “Martin ha manifestado públicamente en dos oportunidades (a WGN y a TMZ) que el articulo de CNN distorsionó lo que ella había dicho”.

