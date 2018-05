20-M contra el hambre, la pobreza y la desesperanza (Joaquín Chaparro O)

mayo 15, 2018 - 9:49 am

El partido socialcristiano COPEI es uno sólo y se reencuentra con la historia este 20 de Mayo al lado de su militancia, de los simpatizantes, independientes y amigos de siempre, con un valor agregado que constituye el sector juvenil que nos acompaña en toda Venezuela, a través del movimiento estudiantil organizado y la juventud del partido que cada día, demuestran su condición de verdaderos patriotas comprometidos con el cambio que necesitamos.

Ese aporte, representa un despertar en la conciencia política y social de la gente en todo el país, especialmente en el Zulia, enfurecida por las insolentes políticas públicas del régimen de Nicolás Maduro con su gabinete de enchufados, que tanto daño ha causado al pueblo venezolano.

COPEI al lado del Más, Avanzada Progresista, Soluciones, Partido Ecológico y con la incorporación de valiosos dirigentes fundamentales de los Partidos UNT, VP, PJ y AD, conjuntamente con las bases parroquiales, municipales y estatales de los partido están volcadas hacia la motivación del voto, garantizando los testigos en todas las mesas electorales a lo largo y ancho del país. Hemos recibido con beneplácito a compañeros de otros partidos que se suman cada día a este gran voluntariado, motivados por la salvación y el rescate de Venezuela liderado por el ex gobernador Henri Falcón.

En COPEI-Zulia, tenemos un compromiso histórico con la vía electoral, lo estamos consolidando, lo estamos continuando porque de esa manera, seremos un partido coherente, fiel a sus valores y principios originarios, también a su compromiso por la democracia y la paz social de Venezuela. COPEI está claro que el país nos necesita a todos, el país está desbastado, pero siempre vendrá una generación que sí desea reconstruir al país.

Así que el 20 de mayo no habrán ganadores, ni perdedores habrá un país que necesita las manos de todos. Es evidente que todos hemos cometidos errores, pero hago un gran esfuerzo para liberar a Venezuela de este tétrico régimen que limitan nuestro desarrollo.

El mensaje debe estar centrado en la integración, la unidad, la solidaridad. La lucha no es entre nosotros los opositores, es contra este desgobierno, que ha convertido al país en una ciudadanía de mendigos, donde el hambre se desata cada vez más en los sectores populares y media, por eso es necesario cambiarlo y para cambiarlo votemos este 20 de Mayo con serenidad, en confianza, con optimismo, con sentimiento nacional y por el triunfo de la sociedad.

