Benzema responde a las declaraciones del presidente de la FFF: “Benzema es historia pasada”

mayo 30, 2018 - 6:34 pm

El delantero del Real Madrid Karim Benzema salió al paso a través de Twitter de las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) Noel Le Graet a la AFP, en las que estimó que el paso del delantero por la selección es “historia pasada”.

“En la final (de la ‘Champions’ ante el Liverpool) estuvo excepcional. Pero es historia pasada (como Bleu). La selección de Francia tiene ahora su estilo de juego, y no podemos volver atrás”, declaró a la AFP el dirigente del fútbol francés.

Benzema no tardó en contestar a través de la red social Twitter: “Señor Le Graet, con todo el debido respeto, usted ha perdido una ocasión de estar callado, porque he descubierto su verdadera cara, que no es la de alguien que decía quererme mucho y la de quien no se inmiscuía en la selección y en las decisiones del seleccionador”.

Este mensaje fue difundido ampliamente en internet este miércoles por la noche.

Benzema está descartado de los Bleus desde noviembre de 2015 a raíz de su imputación en el caso del chantaje por un video sexual a su compañero internacional Mathieu Valbuena.

Didier Deschamps describió su ausencia como una “decisión deportiva”, por el “bien de la selección de Francia”, y “el equilibrio” del grupo actual.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador el sábado en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (3-1), llevándose así su cuarta ‘Champions’.

AFP