Retratos de devoción en la caminata de Jesús de la Misericordia (Galería)

abril 8, 2018 - 10:57 am

Domingo 23 de abril de 2017, 2:45 pm aproximadamente. Llegué al punto donde me encontraría con mis amigas, no pude llegar antes por estar cumpliendo otros compromisos. El sol era inclemente, nos encandilaba con toda su fuerza. Miles de personas acompañaban la procesión, nada les importaba con tal de conseguir aquella bendición que tanto anhelaban en la Hora de la Misericordia.

Ya me encontraba con mis amigas, comenzamos a caminar por las calles paralelas a la multitud. Mientras tanto yo me les escapaba para buscar las imágenes que llamaban mi atención. Como siempre, los niños acapararon mi mirada; se ha vuelto inevitable para mi ir a un lugar y no fotografiar un niño, de alguna manera siempre están allí para mi…¿Será por eso del instinto maternal? (y eso que no soy precisamente la más maternal). Algunos de estos niños eran llevados por sus padres, otros, transeúntes comunes de la calle quienes aprovechaban el calor y los golpes de hambre para vender algunas bebidas o chucherías.

Así, caminando, con tabardillo y mucha sed, fui viendo y sintiendo el fervor del marabino, mientras tanto hacía fotos durante el recorrido que por primera vez hacía. No soy devota de nada y creo ciegamente en la vida, el amor y la alegría. Pude creer en que estas personas que caminaron con absoluta fe este día y durante años anteriores, segura de que vendrán más años de caminata para llenar sus vidas de amor y esperanza.

Texto y fotos: Mysol Fuentes

