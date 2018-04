Videos: El atropello masivo en Toronto que dejó varios muertos

abril 23, 2018 - 3:48 pm

El atropello de varios peatones en la ciudad de Toronto provocó la muerte de varias personas, según informaron autoridades. Se habla de entre dos y cinco muertos. La información aún sigue siendo verificada con las autoridades. Inicialmente, unas diez personas habían sido heridas luego de que un conductor abordó de una camioneta blanca los embistiera y causara el alerta.

El conductor se dio a la fuga pero minutos después de embestir a los peatones fue detenido. La camioneta quedó estacionada sobre la vereda.

Un testigo, Jamie Eopni, dijo a CP24 que estaba dentro de una cafetería cuando vio a la furgoneta avanzando por Yonge Street.

“Se estaba chocando todo. Destruyó un banco. Si hubiese habido alguien habría sido atropellado en la vereda”, contó Eopni.

“Chocaba contra los postes. No parecía importarle adónde iba o qué estaba haciendo”, agregó.

El incidente coincide con la celebración en Toronto de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 que están tratando, entre otros temas, medidas antiterroristas y contra el extremismo yihadista.

El primer ministro Justin Trudeau expresó sus condolencias y dijo que estaba recibiendo información del incidente, que ocurrió poco antes de las 13.30.

“Nuestros corazones están con todos los afectados”, dijo Trudeau.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs

— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 de abril de 2018