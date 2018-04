Victoria Beckham destaca entre los cumpleañeros de la farándula hoy

abril 17, 2018 - 6:14 am

Victoria Caroline Adams (n. Harlow, Essex, Inglaterra, Reino Unido, 17 de abril de 1974), conocida como Victoria Beckham (apellido que lleva por su matrimonio con el futbolista inglés David Beckham), es una cantante inglesa. Fue una integrante del grupo Spice Girls, bajo el apodo de Posh Spice, y es una conocida diseñadora de moda. Es Embajadora Internacional de Buena Voluntad de ONUSIDA y fue distinguida por la revista Glamour como «una de las Mujeres del Año 2015 por su trabajo como diseñadora de moda, su perspicacia comercial y su trabajo filantrópico en materia del VIH».

Norka Ramírez (nacida en Lima; 17 de abril de 1968) es una actrizperuana.

Ramírez comenzó haciendo teatro para niños, y posteriormente ingresó a la televisión con Natacha, Los de arriba y los de abajo y Los unos y los otros.

En 1995 actuó en la obra Medea, la encantadora como Creusa.

En el cine, laboró en los filmes Coraje de Alberto Durant, Pantaleón y las visitadoras, Ojos que no ven de Francisco Lombardi y Polvo Enamorado de Lucho Barrios. También interpretó a Sarita Colonia en el documental Sarita (1999).

Ramírez participó en montajes teatrales como Quijote, obra presentada en el IV Festival de Teatro “Otoño Azul” en Buenos Aires, Argentina.3

Ramírez es una de los integrantes fundadores, junto con otros reconocidos actores, de “Keto-Impro”, grupo de investigación sobre la improvisación en el teatro, con el que obtuvo el segundo lugar en el Mundial de Impro realizada en la capital argentina en el año 2004.

En 2005 en televisión, actuó en las miniseries Misterio y Lobos de mar. El año siguiente empezó a actuar en la serie policial La gran sangre, durante tres temporadas, interpretando a Raquel.

Ramírez concursó en la segunda temporada del reality show de baile Bailando por un sueño conducido por Gisela Valcárcel, donde obtuvo el tercer puesto tras tres meses de competencia. Seguidamente concursó en la temporadaBailando por un sueño: reyes de la pista , donde obtuvo el sexto puesto.

Roberto Gonzalo Sosa Martínez, más conocido como Roberto Sosa, Roberto Sosa Martínez, Roberto Martínez Sosa o Roberto Sosa Jr., nació el 17 de abril de 1970, en la ciudad de México y actualmente cuenta con casi 40 años de trayectoria. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático en la ciudad de París, Francia, así como en la Escuela Nacional de Circo de Annie Fratellini, también en París. Cursó un año de estudios en cine documental e historia de la arquitectura en la universidad de Stanford, con sede en California.

Es un actor y director que ha trabajado en televisión, en teatro, mientras que en cine ha participado en 115 largometrajes nacionales e internacionales.

Jennifer Anne Garner4 (nacida Garner en Houston, Texas el 17 de abrilde 1972) es una actriz y productora estadounidense de cine y televisión, conocida principalmente por su papel como la agente de la CIA Sydney Bristow en la serie de televisión Alias, emitida por la cadena estadounidense ABC, y por la que ganó un Globo de Oro a la mejor interpretación femenina.

Gabriel Soto Díaz es un actor mexicano, nacido el 17 de abril de 1975en México.

Gabriel Soto es hijo de Elisa Díaz Lombardo y de Francisco Soto Borja Anda. Pareja de la también actriz y presentadora Geraldine Bazán

Empezó a modelar a los 18 años después de participar en el certamen Mr. Mundo en 1996 en la ciudad de Estambul en Turquía, siendo así el primer finalista entre participantes de todo el mundo.

En el año de 1997, Gabriel se integra al grupo musical Kairo reemplazando a Eduardo Verástegui. En los discos que ha participado se encuentran: Libres y Pasiones.

Patricia Rooney Mara (Bedford, Nueva York, 17 de abrilde 1985) es una actriz estadounidense. Tras realizar su début actoral en 2005, Mara fue lanzada al reconocimiento internacional en 2011 por su interpretación como Lisbeth Salander en The Girl with the Dragon Tattoo (2011), su segunda colaboración con David Fincher. Su actuación fue ampliamente reconocida y alabada, y le valió una nominación al Premio Óscar a la mejor actriz y al Globo de Oro a la mejor actriz – Drama. Tras esto, Mara ha protagonizado películas Side Effects (2013), Ain’t Them Bodies Saints (2013), y papeles de reparto en las aclamadas Her (2013) y Trash (2014). En 2015 tomó uno de los papeles protagónicos en Carol, rol que le valió elPremio del Festival de Canes a la mejor interpretación femenina.

Wikipedia