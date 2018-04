¡Viajeros tuvieron que devolverse! Falla de luz dejó varados a usuarios del Terminal de Pasajeros por falta de puntos

abril 1, 2018 - 6:36 pm

Lo que pudo haber sido un feliz retorno para los temporadistas que visitaron Maracaibo en esta Semana Santa se convirtió en una historia de terror debido a que la falla eléctrica que afectó a toda la ciudad también hizo estragos en los mecanismos de pagos de pasajes. En consecuencia, buena parte de los pasajeros dejaron su traslado para mañana lunes.

“Ahorita le constesto todas las preguntas. Déjeme que resuelva el infierno que estoy viviendo a ver si algún día puedo salir de este terminal. Por lo visto no podré llegar al trabajo mañana”, expresó cansado y sudoroso Antonio Mejías, viajero con destino a Mérida.

Como consecuencia de la falta de luz no hubo puntos electrónicos para cancelar y pocas personas contaban con la cantidad de efectivo exigida para un pasaje: “Voy para Barquisimeto. Estoy desesperada. Me están pidiendo 200 mil bolívares en efectivo. De lo contrario, tengo que hacer una transferencia, pero como no hay luz debo traer impresa la transferencia. Es decir, debo que salir del terminal con las maletas y buscar un ciber, lo que es imposible hoy domingo y santo para colmo. Además que ya pagar por una impresión debe estar por las nubes”, expresó la pasajera Miriam Chirinos.

La electricidad se ausentó del terminal por tres horas seguidas y los usuarios reportaron que las fallas continuaron desde la tempranas horas de la mañana hasta pasado el mediodía.

