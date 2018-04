Vettel se adueña del primer lugar del GP de Baréin en su carrera 200 en la Fórmula 1

abril 8, 2018 - 1:16 pm

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula 1, ganó el Gran Premio de Baréin, segunda prueba de la temporada, este domingo en el circuito de Sakhir.

En su carrera 200 en la Fórmula Uno, aventajó a los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y del británico Lewis Hamilton, que había comenzado en la novena posición de la parrilla de salida, y completaron el podio en el circuito bareiní.

El otro piloto de Ferrari, el finlandés Kimi Räikkönen, se retiró cuando era tercero tras haber atropellado a un mecánico a la salida de su segunda parada en boxes.

El francés Pierre Gasly (Toro Rosso), sorprendió en la carrera al tomar el cuarto sitio dejando en la quinta plaza al danés Kevin Magnussen (Haas). Nico Hulkenberg (Renault), Fernando Alonso (McLaren), Stoffel Vandoorne (McLaren), Marcus Ericsson (Sauber) y Esteban Ocon (Force India) completaron los 10 primeros.

BREAKING: Sebastian Vettel WINS the #BahrainGP 🇧🇭 on his 200th #F1 start 👏 pic.twitter.com/mCzFgHnazt

— Formula 1 (@F1) 8 de abril de 2018