Vettel logra su primera pole de 2018 en Baréin y Hamilton saldrá en la novena posición

abril 7, 2018 - 12:40 pm

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Baréin -el segundo del campeonato-, en el que su compañero finlandés Kimi Raikkonen arrancará junto a él desde la primera fila.

Vettel, cuatro veces campeón mundial, firmó su quincuagésima primera pole en Fórmula 1 al cubrir los 5.412 metros de la pista bareiní en un minuto, 27 segundos y 958 milésimas, 143 menos que Kimi, cuyo compatriota Valtteri Bottas (Mercedes), que giró en 1:28.124, arrancará tercero este domingo en el circuito de Sakhir.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A first pole of 2018 for Sebastian Vettel #BahrainGP 🇧🇭 #F1 #Quali pic.twitter.com/sRcBUfFtnY

— Formula 1 (@F1) 7 de abril de 2018