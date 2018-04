Veruzhka Ramírez defendió el Miss Venezuela y habló sobre su paso por el concurso

Una noche tan linda como esa, una noche mágica, una noche inolvidable, donde se te eriza la piel con tan solo escuchar su himno, una noche de unión, una noche familiar, una noche de emociones, recordar mi paso por el Miss Venezuela , es recordar la disciplina , la constancia y las ganas de triunfar , demostrando que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad para alcanzar sus metas más allá de la belleza , tenemos que tener presente que no somos productos de las circunstancias sino de nuestras propias decisiones porque en la vida hay tres constantes , el cambio , la elección y los principios , solo tengo que dar las GRACIAS por esta gran escuela, por esta gran experiencia que me dio a conocer al mundo representando la fuerza , la tenacidad y el temple de la mujer Venezolana. VERUZHKA RAMIREZ💛💙❤️

