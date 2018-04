‘Vengadores: Infinity war’ se convierte en el mejor estreno de la historia

abril 29, 2018 - 8:31 pm

Antes del estreno de Avengers: Infinity War, se estimaba que la película de Marvel Studios tenía una opción clara de superar el récord que Star Wars: The Force Awakens instauró con el mejor fin de semana de estreno de la historia en Estados Unidos. Pero como recién llegará a China en mayo, estaba en duda la posibilidad de que lograse concretar el mayor estreno a nivel mundial.

Pues bien, el coloso de la Casa de las Ideas no tiene igual, ya que se quedó con el récord de primer fin de semana de estreno en Estados Unidos y también la cifra máxima a nivel mundial. Según las cifras preliminares de The Hollywood Reporter, la película dirigida por los hermanos Russo logrará $250 millones de dólares en Estados Unidos, superando por poco los $248 millones que registró el Episodio 7 en 2015.

En tanto, a nivel mundial superó enormemente a la marca previa. Infinity War, de acuerdo a la proyección preliminar, acumulará $630 millones de dólares, superando con creces a los $541.9 millones de dólares que había logrado The Fate of The Furious el año pasado. Y todo esto lo logró sin el mercado chino, ya que su estreno se contempla en mayo en el gigante asiático.

Tengan en cuenta además que la película de Marvel Studios es la primera que supera la barrera de los $600 millones en su primer fin de semana.

A partir de ahora, las perspectivas estarán en torno a si esta película finalmente logrará acercarse a los dos titanes históricos de la recaudación. James Cameron, con Avatar y Titanic, ostenta el récord de las dos películas que más dinero han recaudado en la historia. Si hace $1.550 millones más, la película de Marvel superará a la del trasatlántico, mientras que debe hacer 2 mil 158 millones más para acercarse al récord máximo de los aliens de Pandora.

Solo el tiempo dirá si Infinity War logra esas marcas superiores, pero al menos la compañía de Kevin Feige puede clamar que tiene los récords de estreno y probablemente la batalla contra Thanos no tendrá problemas para transformarse en la película de Marvel Studios más exitosa de todos los tiempos. Hasta ahora ese título lo tiene The Avengers con $1.518 millones de dólares.

