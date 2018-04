Usain Bolt reflexiona sobre su retiro y abre la posibilidad de su regreso a las pistas

abril 14, 2018 - 10:02 pm

Usain Bolt lleva ocho meses retirado de las pistas, cuando dijo adiós a la competición tras el Mundial de Londres 2017. El velocista jamaicano, uno de los mejores atletas de la historia y que recientemente ha probado en el fútbol, no tuvo el retiro soñado, al lesionarse durante su última carrera, el 4×100 libres. Quizá por eso, se podría estar planteando un regreso a la competición, o eso es lo que se desprende de sus últimos mensajes en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, Usain Bolt publicó un insólito mensaje que emocionó a sus fanáticos, pues sería el inicio de una vuelta al atletismo. “¿Me retiré demasiado pronto?”, escribió.

Did I retire too soon? Hmmm

El mensaje de Usain Bolt se dio luego de que presenciara los Juegos de Commonwealth. En esa competencia, Jamaica, liderada por Yohan Blake, quedó tercera en el relevo masculino de 4×100. “Mirar el relevo hace que me haga algunas preguntas. De cualquier manera, #TeamJamaica todos los días, cada día”.

Watching the relay just now made me ask myself a few questions. Anyhow #TeamJamaica all day everyday #GoldCoast2018 #CommonwealthGames

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 14 de abril de 2018