UNT Zulia llevó documento a Corpoelec en rechazo a las fallas eléctricas y no fue recibido

abril 30, 2018 - 12:02 pm

Los diputados de la Asamblea Nacional (AN), en Zulia, por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), así como también del Consejo Legislativo, se congregaron la mañana de hoy, lunes 30 de abril, en la sede de Corpoelec, ubicado en la avenida Paul Moreno de Maracaibo, para hacer entrega de un documento, en el que expresan el rechazo debido a las constantes fallas que presenta el sistema eléctrico actualmente en la región.

En el lugar se hicieron presentes los parlamentarios Nora Bracho, Elimar Díaz, José Luis Pirela, Marianela Fernández entre otras autoridades nacionales y regionales para llevar la misiva, la cual no fue recibida por el personal que se encontraba en la garita de las instalaciones de Corpoelec, quienes alegaron no ahí no había un supervisor quien pudiera recibir el documento.

Ante la negativa del persona de Corpoelec de recibir el comunicado, la diputada Nora Bracho procedió a dejarlo pegado en el portón de la sede.

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día