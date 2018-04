Conoce quienes fueron los tres ilustres más importantes del 19 de abril: Madariaga, Emparan y Miranda

abril 19, 2018 - 7:46 am

A 208 años de la revolución del 19 de abril de 1810, que marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela, te traemos un breve repaso de quienes eran José Cortés de Madariaga, Vicente Emparan y Francisco Miranda; figuras principales de esta ilustre fecha.

José Joaquín Cortés de Madariaga nació en Santiago de Chile el 8 de julio de 1766 y murió en Riohacha, Gran Colombia el 26 de marzo de 1826. Fue un clérigo, tribuno y prócer que a pesar de haber nacido en Chile es considerado por los historiadores venezolanos como un hijo de Venezuela por su extraordinaria labor al servicio de la libertad y la causa de la emancipación.

El 19 de abril de 1810 se hallaba en los alrededores de la Iglesia de La Merced, cuando fue advertido de los acontecimientos que estaban ocurriendo esa mañana, trasladándose al Ayuntamiento, cuando los cabildantes y otros señores allí reunidos estaban pidiendo al Capitán General, Don Vicente Emparan, una definición de su actitud frente a la situación política planteada por la invasión napoleónica en España. Emparan, antes de tomar alguna decisión, se asomó al balcón del Ayuntamiento, y dirigiéndose a la muchedumbre congregada en la Plaza Mayor, le preguntó si le querían como gobernador. Cortés de Madariaga, quien había seguido al Capitán General, detrás de éste, hizo señas negativas con la mano, a lo cual la multitud respondió «No, no lo queremos». Al oír esta exclamación, Emparan dijo «Si no me queréis, pues yo tampoco quiero mando» y presentó la renuncia de su investidura. Acto seguido se constituyó un nuevo gobierno que tomó el nombre de Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, formando Cortés parte de ella.

Foto 2

Vicente Ignacio Antonio Ramón de Emparan y Orbe nació en Azpeitia, el 5 de enero de 1747 y murió el 3 de octubre de 1820. Fue un noble, militar y político español destacado por su cargo de gobernador y capitán general de Venezuela.

Al aceptar el nombramiento, ratifica su fidelidad y lealtad al rey de España Fernando VII. Emparan, promovido al rango de mariscal de campo inmediatamente embarca en Cádiz el 1 de abril de 1809 rumbo a su destino, llegando a Venezuela un mes después y permanece hasta el 19 de abril de 1810 cuando renuncia a la autoridad legítima conferida por la Junta Suprema Central abandonando la Provincia de Venezuela. Al salir de Venezuela, Emparan se dirigió a Filadelfia (Estados Unidos) desde donde envió un informe al gobierno español sobre los eventos del 19 de abril. Posteriormente, partió para España.

Finalmente, Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, conocido como Francisco de Miranda nació en Caracas el 28 de marzo de 1750 y murió en San Fernando, Cádiz el 14 de julio de 1816.

Fue un político, militar, diplomático, escritor, humanista e ideólogo, español y venezolano, considerado El Precursor de la Emancipación Americana contra el Imperio español. Conocido como el Primer Venezolano Universal y el Americano más Universal. Fue partícipe de la Independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y posteriormente de la Independencia de Venezuela, siendo líder del Bando Patriota y gobernante de la Primera República de Venezuela durante esta última, en calidad de Dictador Plenipotenciario y Jefe Supremo de los Estados de Venezuela.

El 19 de abril de 1810, Venezuela inició su proceso independentista, por lo que Simón Bolívar y Andrés Bello persuadieron a Miranda, en misión diplomática en Londres, para que volviera a su tierra natal. Cuando lo hizo, Miranda fue recibido con honores en el Puerto de La Guaira. En Caracas se le confiere el grado de general del ejército y funda la Sociedad Patriótica, que se convertirá en la principal promotora del rompimiento con España. Posteriormente es elegido diputado por El Baúl, en la provincia de Caracas, al congreso constituyente de 1811. El 5 de julio de 1811, tuvo el honor de firmar el Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Más tarde, ante el avance de las tropas españolas al mando de Domingo Monteverde en 1812, asumió la presidencia con poderes discrecionales, tras ser nombrado el 23 de abril dictador por el Triunvirato ejecutivo con el rango de generalísimo.

Freydalí Pimentel / Pasante

Noticia al día