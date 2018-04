Un particular “arcoíris de fuego” iluminó el cielo de California

abril 30, 2018 - 8:15 am

El Servicio Nacional del Clima publicó en su cuenta de Twitter las particulares imágenes de un arcoíris en forma de fuego que fue capturado por la cámara de un paseante en el parque nacional Pinnacles, en California. “Su nombre científico es arco circunhorizontal”, añadió la entidad que además explicó que este fenómeno es más común durante la temporada de verano en las latitudes medias.

Efectivamente estos arcoíris de fuego sólo se producen cuando el Sol está muy alto en el cielo, a más de 58º por encima del horizonte, y solamente se da en presencia de las nubes cirrus, que son esas compuestas de cristales de hielo y que se ven en el cielo como bandas delgadas, finas y arqueadas. El fenómeno óptico se produce por la refracción de la luz a través de estos cristales de hielo que tienen que estar necesariamente alineados horizontalmente.

Aunque este tipo de arcos son menos raros en Estados Unidos que en Europa, -en donde pueden ser una verdadera rareza-, no dejan de sorprender a quienes son sus testigos. Los más recientes que se hicieron públicos y populares en Internet fueron avistados en agosto de 2015, en Carolina del Sur.

Un fenómeno parecido fue reportado en febrero de 2017 en Singapur, generando una gran conmoción entre los que observaron cómo el cielo se prendía en fuego de colores y que narraron cómo durante 15 minutos vieron como un círculo naranja apareció en el cielo para darle luego lugar al resto de colores del arcoíris. Un mes después, los diarios peruanos, reportaban con gracia como en el distrito de Pátapo, en Chiclayo, un fenómeno parecido se registró levantando las alarmas de la población.

A "Fire Rainbow" 🔥🌈 was captured over @PinnaclesNPS yesterday. The more scientific name is a circumhorizontal arc. For more details https://t.co/VYycZRvrAu #cawx #atmoshpericoptics 📸 M. Jimenez pic.twitter.com/FwkjZuthJe

— NWS Bay Area (@NWSBayArea) April 25, 2018