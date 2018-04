Un gato maltratado, dos futbolistas expuestos, el alcance de las redes sociales y su trasfondo psicológico

abril 4, 2018 - 8:05 pm

Los logros, medallas y trofeos de los futbolistas Eduin Quero y David Barreto pasaron, en cuestión de horas, de la exhibición en la repisa del orgullo al último cajón del gabinete. Archivados.

Una acción, tildada de insensata, insensible y cruel, ha llevado a las jóvenes promesas del fútbol a un oscuro callejón.

Ambos se vieron expuestos, a través de la inmediatez de las redes sociales, al escrutinio público luego de ser partícipes de un acto de maltrato animal, específicamente hacía un gato, al que estiraron sus extremidades y lanzaron por los aires. El asfalto caliente recibió al minino.

Aunque solo uno de ellos violentó al animal, Barreto según las imágenes virales, el otro, Quero, grabó y difundió en sus stories de Instagram la acción que no pasó desapercibida por los animalistas y las organizaciones de protección animal, quienes denunciaron el hecho.

La delación corrió como el agua en las redes sociales y se ubicó en las principales tendencias de la red social Twitter, acaparando los titulares de importantes portales nacionales e internacionales.

Las consecuencias para los jugadores veinteañeros fueron severas: la expulsión definitiva de ambos del Zulia FC, equipo al que habían llegado para el inicio de la temporada 2018 del fútbol profesional venezolano.

Noticia al Día conversó con especialistas de distintas áreas acerca del caso que revolvió la fibra sensible de muchos.

Los animales sienten

Desde la acera animalista, el acto roza lo aberrante. Doris Rubio, directora de la Asociación por la defensa y protección animal (ASODEPA) considera incluso que la ley debe tomar partida en lo ocurrido.

“Los animales sienten al igual que las personas y ellos (los futbolistas) son imagen para los niños y la juventud de hoy y ese no es el ejemplo que queremos. Con lo que pasó muchos ideales se cayeron”, comentó a NAD la defensora de los animales.

Para Doris, que Quero y Barreto hayan hecho público su acto deja una magnitud sobre qué pasa por la cabeza de personas con esas conductas.

“Pensamos que la sanción debe ir más allá, hay una ley de protección animal y se debería hacer algo al respecto para hacerla valer”.

Rubio expone como alternativas que los jugadores cumplan una especio de servicio comunitario de un año o más en algún refugio de animales maltratados.

“Eso les mostrará cómo se saca adelante a un animal que haya pasado por maltrato”, asegura.

La animalista también expresa que no ha sentido un arrepentimiento sincero por parte de los jugadores, más allá de los comunicados y declaraciones que han emitido y de incluso ofrecerse a donar parte de su salario para la causa animal.

“Comida para los animales nadie la va a rechazar, menos porque sabemos como están las cosas pero el arrepentimiento tiene que ser real, de acciones, ir más allá del dinero”.

Doris Rubio espera que desde el Zulia FC se inicie una campaña en pro del cuidado animal.

“Casualmente esta situación se presenta en el marco del mes en contra del maltrato animal y bien propicia para llamar a la conciencia a todas las personas que de alguna manera son un poco indolentes. Los animales sienten y deben ser respetados sus derechos, así sea un animal que viva en calle”.

Conducta decepcionante

La acción de que un gato volara por los aires a causa de una insensatez humana y la risa posterior al acto tocó las fibras de muchos, animalistas o no.

Moriany Añez, periodista, Community Manager y con gusto por el deporte, fue una de las que utilizó las plataformas públicas para expresarse sobre el caso.

“La mejor decisión. Personas así no merecen representar al Zulia ni ser cara de ningún deporte”, escribió en su Twitter, citando el comunicado en el que el club petrolero anunciaba la expulsión de los jugadores.

Posteriormente, Morianny dijo a NAD que las imágenes le causaron mucho asombro: “Me pareció un acto súper insensible, feo. No entiendo cómo dos deportistas, que se supone debe tener unos valores, se prestan para algo así. Es un acto sádico. Creo que fue la decisión correcta expulsarlos porque una suspensión no era suficiente. Para mí, hacerle daño a un ser vivo también te lleva a pensar que pueden hacer daño a una persona”.

“Ni siquiera tuvieron la decencia de ocultarlo”, fustiga Moriany, añadiendo que las consecuencias eran inminentes, más en una época en la que “a través de las redes sociales se sabe todo”.

Sebastián Garrido Fuentes, un chamo de 12 años a quien le gusta el fútbol y las mascotas, también se sintió afectado por lo que vio. Mucho más porque el Zulia FC en el equipo que sigue.

“Me causó un poco de rabia. No entiendo como hacen eso. No tienen corazón”, aflora Sebas con un toque de sensibilidad en su voz poco común en jóvenes de su edad.

Sebastián cuida de tres gatos, Charli, Janis y Kiki. El tema del maltrato animal lo toca más profundo por eso. Sin titubear dice que los futbolistas no deberían jugar más. Quizá por su mente pasa la imagen de uno de sus mininos siendo maltratado y la aborrece.

“Me parece bien que los hayan expulsado. Es su merecido y además los deberían sacar del fútbol porque lo que hicieron es inhumano”.

El impacto de las redes sociales

El detonante para que el caso del gato alcanzara otras dimensiones, hasta internacionales, fue la difusión a través de las redes sociales.

La denuncia de Asopeda fue el génesis de una cadena de versículos, entiéndase publicaciones, condenando lo ocurrido y pidiendo castigo. La moral cuestionada en la era 2.0.

El alcance de las redes sociales es tremendo. Tanto para eventos positivos, o negativos, como es este el caso. Portales como Univisión y CNN en Español, agencias internacionales como AFP, hicieron eco de lo ocurrido.

“Las redes sociales reflejan el interior de la sociedad”, suelta de entrada Daniela Rincón, periodista y Social Media Manager.

“Allí (redes) no hay un filtro o una normativa que regule completamente lo que se publica. Es una manera de expresar lo que eres al 100 %, sin filtro. Como tú manejes tus redes sociales, demuestra lo que hay internamente”.

“Estas personas al publicarlo en sus redes demuestran que no tienen las nociones básicas del respeto a la vida”, añade Rincón, acotando que la parte psicológica es saltada por las entidades deportivas a la hora de contar con los servicios de jugadores o atletas.

“Las redes sociales van más allá de la inmediatez o de lo que hagamos. Las entidades deportivas deben revisar las redes sociales de sus empleados porque esa es la cara de lo que tú eres como organización”.

Lesmar Gabriela Barreto, Community Manager y facilitadora de Social Media, refuerza la opinión de Rincón.

“Es indiscutible que en este mundo globalizado podamos ocultar un hecho así. Más allá de las redes sociales, nuestras miserias van saliendo cada vez más, haciéndose más evidentes, estamos en una sociedad que ha perdido los valores y la sensibilidad y las redes sociales dan paso a que personas muestren este tipo de atrocidades”, considera.

“Las redes sociales fueron un factor muy importante en este caso, en otrora hubiese pasado desapercibo”.

La psicología en el deporte

Desde la óptica de la psicología, hay varias vías para interpretar la conducta del lateral y del mediocampista y lo que pudo llevarlos a jugar con la vida de un gato.

La psicóloga deportiva Adriana Valbuena deja algunos parámetros a considerar sobre el caso. Las características y naturaleza de los involucrados, su estrato social y, como punto más importante, el tratamiento psicológico de los deportistas desde las bases. Eso, sin justificar la deplorable acción que cometieron los jugadores.

“Primero hay que entender que la identidad del futbolista tiende a ser juguetón y se caracterizan por tener un comportamiento desorganizado. La mayoría de los futbolistas vienen de estratos económicos bajos, y también depende, si ellos no están bien educados, pueden caer mucho más en este tipo de juegos”, explica Valbuena, quien ha sido parte del equipo de selecciones nacionales de distintas disciplinas.

Adriana establece un parámetro de códigos entre los futbolistas, una especie de reto que se trazan entre ellos y los podría llevar a cometer acciones como esta.

“Lo importante a evaluar aquí sería ¿cuál sería el código entre los jugadores? ¿Y si el código de ellos es retarse, y fue lo que hicieron en este caso y lo publicaron como parte de estos juegos?, cuestiona la psicóloga.

Formar el sentido del ser desde temprana edad

La especialista coloca como prioridad integrar el tratamiento psicológico al deporte y establece que debería haber un filtro psicológico para la selección de los talentos. Una especie de examen.

“Sí se dan múltiples antivalores y se encuentran una cantidad importante de trastornos mentales y de allí la importancia de trabajar con un psicólogo deportivo, uno clínico y hasta un psiquiatra”.

“Indagar bien de dónde viene ese comportamiento, si es primera vez que ocurre o es habitual o el algo que estaba generándose en todo el equipo y ellos fueron los únicos, por tener una personalidad histriónica, que subieron el juego. Acá lo primordial sería agarrar a esos chamos desde la base, trabajar con ellos su desarrollo personal, educarlos y que aprendan a poner límites y a discernir entre lo que está bien y lo que está mal”.

“El detalle con el fútbol es que no existe ningún filtro psicológico para la selección de la delegación por parte de ningún club deportivo”, razona.

Sobre la medida tomada por el Zulia FC de echar a ambos jóvenes de su plantilla, la psicóloga la considera impropia pues no se empieza a tratar el problema en cuestión sino que se rota, se pasa a otra mesa.

“Eso es grave, porque al final no los están ayudando. Están básicamente delegando el problema a otras áreas o clubes y ahí entra el interés del empresario del equipo, que es solo preparar al equipo para venderlos, no se centran en ayudar a la persona sino que lo siguen viendo como ficha de beneficio”.

Opina que “el equipo debió obligarlos a que se sometieran tanto a una intervención tanto psiquiátrica como de un psicólogo clínico”.

Gilberto González, periodista deportivo encargado de las redes sociales de ESPN, compartió su opinión sobre el caso en sus redes sociales.

“Hecho repudiable desde todo punto de vista. Pero creo que la separación de los jugadores del club es exagerada. Actúan más por el impacto negativo de la imagen del equipo en las redes, que por otra cosa. Sería bueno que el club donara el sueldo de ambos jugadores a fundaciones dedicadas a cuidar a los animales”, escribió en su cuenta de Instagram.



Sin más pronunciamientos

Noticia al Día intentó contactar en repetidas oportunidades a Eduin Quero y David Barreto pero sin mayor éxito, pues los jóvenes contestaban el teléfono pero no hablaban.

Quero pidió disculpas a través de un comunicado y Barreto habló con el diario Versión Final minutos antes de conocerse su expulsión del Zulia FC.

“Deseo ofrecer mis disculpas públicas, por el acto irresponsable del que he formado parte. Espero demostrarles en el futuro un mejor comportamiento, más parecido a aquel cuando lleno de ilusión, disciplina y esfuerzo me permitió representar al país y a la Selección Venezuela Sub- 20 y a los clubes a los que he pertenecido”, escribió Eduin Quero quien perteneció al grupo de jóvenes que bajo la tutela de Rafael Dudamel quedó subcampeón del Mundo Sub-20 en Corea del Sur.

“No sabíamos que un video así nos iba a meter en tantos problemas”, dijo Barreto a Versión Final. “Estamos reconociendo nuestros errores, dando el pecho y pidiendo disculpas”.

“Ni te imaginas cómo están ellos”, fue la frase más cercana que consiguió este medio sobre el estado anímico de los jugadores.

