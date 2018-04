Un calvario: Colas, e incertidumbre en el costo del pasaje y el transporte brilla por su ausencia

abril 10, 2018 - 9:04 am

El transporte público se ha vuelto un viacrucis, colas, sol y calor viven día a día los zulianos para llegar a su destino

En la ruta de transporte de Bella Vista, frente a la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, puede verse gran cantidad de personas esperando transporte público, a plena luz del sol.

Asimismo, los usuarios indicaron a Noticia al Día, que los choferes de tráfico no realizan la ruta como es debido, y expresaron que frente a la Plazoleta de la Basílica, los populares “carritos”, hacen su parada corta y cobran el pasaje doble, por este motivo, las largas colas nunca cesan. “A veces llego a las 7 a.m. y son las 11 y aún no he salido. Hay insuficiencia de carros, cobran un corto y ni la ruta respetan”, reiteró Orangel Gudiño, usuario de la ruta Bella Vista.

Del mismo modo, las largas colas se prestan a la inseguridad, mientras que la falta de efectivo los obliga a realizarlas. “Siempre pasan los carritos de frente ya con los puestos llenos, debe existir más vigilancia, los fiscales no están en su lugar de trabajo”, indicó Gudiño.

Por otra parte, en la ruta de transporte 18 de octubre, puede verse la desorganización y las personas esperando tras un largo período de tiempo para retornar a sus hogares. “No quieren respetar la cola, el pasaje está en 3000 y los choferes quieren cobrar entre 6000 y 8000, se ha convertido en una mafia”, acotó Daniel Méndez, beneficiario de la ruta 18 de octubre.

Así viven los zulianos, sufren calamidades para poder regresar a sus hogares, tras una crisis de efectivo, y un transporte público que se vuelve cada día más desorganizado.

Carlis Corpas

Fotos: José López

Noticia al Día