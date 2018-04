Un 25 de abril nacieron: El dictador Marcos Pérez Jiménez, Al Pacino, Ella Fitzgerald, Corín Tellado y María Alejandra Borrero

abril 25, 2018 - 5:20 am

Marcos Evangelista Pérez Jiménez (Michelena, Táchira; Venezuela. 25 de abril de 1914 – Alcobendas, España, 20 de septiembre de 2001), fue un militar y político venezolano. Alcanzó el grado de General de Divisióndel Ejército de Venezuela; y designado Presidente de facto de Venezuela de manera provisional por la «Junta de Gobierno» sustituyendo aGermán Suárez Flamerich desde el 2 de diciembre de 1952 hasta el 19 de abril de 1953. En esta fecha la Asamblea Nacional Constituyente lo proclama Presidente Constitucional para el período 1953-1958.

A raíz de manifestaciones masivas en contra de la represión por parte del gobierno, Pérez Jiménez fue depuesto en un golpe de Estado por sectores descontentos dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela el 23 de enero de 1958. Pérez Jiménez luego se exilió en República Dominicana y EUA desde donde fue extraditado de la ciudad de Miami, finalmente a España bajo la protección del régimen de Franco.

Alfredo James Pacino, conocido como Al Pacino (Nueva York, 25 de abril de 1940), es un actor y director estadounidense de cine y teatro, ganador de los premios Óscar, Emmy, Globo de Oro, SAG, BAFTA, AFIy Tony, y considerado uno de los mejores actores de la historia. Es famoso por interpretar mafiosos, como Michael Corleone en la trilogía deEl Padrino, Tony Montana en Scarface, Alphonse “Big Boy” Caprice en Dick Tracy, “Lefty” Ruggiero en Donnie Brasco y Carlito Brigante enAtrapado por su pasado, aunque también ha aparecido varias veces del lado de la ley, como oficial de policía, detective y abogado. Su papel como Frank Slade en Scent of a Woman le valió el Óscar al mejor actoren 1992 después de haber recibido varias nominaciones previas.

Hizo su debut en el cine en la película Me, Natalie (1969) con un breve papel secundario, antes de interpretar el papel principal en el drama The Panic in Needle Park (1971). Su carrera tomó impulso después de su papel como Michael Corleone en El padrino en 1972, por la cual fue nominado al Óscar como mejor actor de reparto. También fue nominado como mejor actor de reparto por Dick Tracy y Glengarry Glen Ross, y como mejor actor por El padrino II, Serpico, Tarde de perros.

Además de su carrera en el cine, ha tenído una exitosa carrera en el teatro, ganando el Premio Tony por Does a Tiger Wear a Necktie? y The Basic Training of Pavlo Hummel. Pacino es seguidor de Shakespeare e hizo su debut como director con Looking for Richard, un quasi-documental sobre la obra Ricardo III. Ha recibido numerosos reconocimientos a su carrera, incluyendo uno del American Film Institute. Es un actor de método, entrenado principalmente por Lee Strasberg y Charlie Laughton ( no confundir con el afamado actor británico) en el Actors Studio de Nueva York.

Ella Jane Fitzgerald (Newport News, 25 de abril de 1917 – Beverly Hills,15 de junio de 1996), conocida como Ella Fitzgerald y apodada Lady Ella y The First Lady of Song (La primera dama de la canción), fue una cantante estadounidense de jazz. No obstante esta condición básica de jazzista, el repertorio musical de Ella Fitzgerald es amplísimo e incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calypso, canciones navideñas, pop, etc.

Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughan, está considerada como la cantante más importante e influyente de la historia del jazz (y, en general, de la canción melódica popular de Estados Unidos). Estaba dotada de una voz con un rango vocal de tres octavas, destacando su clara y precisa vocalización y su capacidad de improvisación, sobre todo en el scat, técnica que desarrolló en los años cuarenta y que anunció el surgimiento del bop. En los años cincuenta sentó cátedra con su concepción de la canción melódica, en paralelo a la obra de Frank Sinatra, con sus versiones de los temas de los grandes compositores de la canción popular estadounidense (los songbooks de Duke Ellington,Cole Porter, Johnny Mercer, etc.). El único reparo que se le ha puesto a su talento interpretativo es cierta incapacidad para adaptarse emocionalmente a letras con contenido dramático.

María del Socorro Tellado López, conocida como Corín Tellado, (El Franco, Asturias, 25 de abril de 1927 – † Gijón, 11 de abril de 2009) fue una popular y extremadamente prolífica escritora española de más de 5.000 novelas románticas entre 1946 y 2009. Se han vendido más de 400.000.000 de ejemplares de sus novelas, que han sido traducida a 27 idiomas. Es la autora más vendida en idioma español según figura en elLibro Guinness de los Récords de 1994, y ya en 1964 la UNESCO la había declarado la escritora española más leída después de Miguel de Cervantes.

María Alejandra Borrero Saa (Popayán, Cauca, 25 de abril de 1962) es una actriz colombiana de cine, teatro y televisión.

Nacida de una familia tradicional de Popayán, Alejandra Borrero establece una vida liberal, donde manifiesta ser muy distinta a los estándares tradicionales lo cual la involucraron en el mundo de la actuación.

En 1988 tras años de trabajo en la actuación en la televisión colombiana se declara lesbiana, asunto que según ella no fue bien aceptado por el país y le produjo una depresión durante cuatro años. Decidió irse a vivir a Estados Unidos, cuestionando como en Colombia no existía respeto hacia la diferencia. Cuatro años después de anunciar su preferencia sexual vuelve a su patria y acepta hacer una entrevista sobre su orientación sexual concluyendo que poco a poco la sociedad ya estaba aceptando la diversidad sexual. En el 2015 manifestó tener una relación con Katrin Nyfeler con la cual está comprometida para casarse.

Wikipedia