Últimos cupos XIV Edición del Programa en Gerencia de Establecimiento de Alimentos y Bebidas

abril 17, 2018 - 1:04 pm

Con el mayor optimismo, gran espíritu de trabajo y consciente del crecimiento que en los últimos años el sector gastronómico ha experimentado en nuestra ciudad, el Igez presenta la XIV edición del Programa en Gerencia de Establecimientos de Alimentos y Bebidas, con el objetivo de proporcionar herramientas actualizadas a aquellos profesionales interesados en desarrollar una carrera gerencial en el área de alimentos y bebidas, del mismo modo que puedan reforzar los conocimientos y proveer nuevas perspectivas en las distintas operaciones de alimentos y bebidas, ayudándolos a fomentar el desarrollo del turismo y de la gastronomía local y regional, a través de su perfeccionamiento profesional.

Esta actividad exclusiva en el Zulia y Venezuela iniciará este 24 de abril del 2018 y cuenta con 100 horas académicas, avalado por la Universidad Metropolitana y el Igez y va dirigida a emprendedores, gerentes, propietarios y administradores de establecimientos de alimentos y bebidas, coordinadores del área de alimentos y bebidas en hoteles, restaurantes, bares, fuentes de soda, negocio de comida rápida, posadas que tengan un servicio de restaurante, salas de festejos y eventos especiales, proveedores y relacionados con las áreas de alimentos y bebidas.

El distinguido facilitador Omar Hoyer, será quien impartirá este prestigioso programa, quien además posee una alta capacidad y experiencia en el área de Alimentos y Bebidas, es graduado en Administración de Empresas, en Southern Illinois University (USA), instructor ejecutivo certificado para hoteles en La Salle Extension University, Chicago, Illinois y por The Educational Institute of the American. Brinda servicios de asesoría, consultoría y auditoria a diversas organizaciones públicas y privadas.

Informamos que para tener mayor información del Programa debe enviar a través de los correos electrónicos [email protected] , [email protected] ó llamar a los teléfonos (0261-7974372 / 7988996 (ext. 120) Celular: 0414 965 73 60.

NP