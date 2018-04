Tras la salida de Un Nuevo Día, Rashel Díaz y Daniel Sarcos anuncian nuevo proyecto juntos

abril 6, 2018 - 2:58 pm

La participación de Daniel Sarcos en el programa Un nuevo día no hubiera sido la misma sin la presencia de Rashel Díaz. Desde que comenzaron a trabajar juntos en el matutino de Telemundo se dio una conexión laboral muy especial entre ambos presentadores que inmediatamente traspasó la pantalla y conquistó a los televidentes.

Con motivo de su despedida de Un nuevo día, el presentador venezolano y Rashel realizaron este jueves una transmisión en vivo a través de las redes sociales para rememorar en compañía de sus seguidores algunos de los momentos que vivieron juntos en el programa mañanero.

Sarcos aprovechó la transmisión para dejar claro que no existe ningún tipo de enemistad con Telemundo.

“La verdad es que estoy muy agradecido con la gente de Telemundo, con las distintas administraciones que han pasado. Yo llegué hace 7 años a Telemundo y he hecho de todo. He recibido el año en Time Square, he ido a Rusia a transmitir, hemos ganado tres Emmy y estamos nominados para otro, y digo nominados porque es parte de mi trabajo todavía. He cantado en Premios Tu Mundo, he hecho cinco Premios Billboard, he tenido caemos en telenovela, coberturas… Conocía a Ale ahí, mi mujer. Entonces estoy muy agradecido con las distintas directivas que han pasado por Telemundo”, expresó.

People