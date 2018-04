Trabajadores copeyanos marcharán este 1M a la Cruz Roja de Veritas para solicitar ayuda humanitaria

abril 30, 2018 - 3:35 pm

Cientos de trabajadores se concentrarán mañana a las 8:00 de la mañana, en las inmediaciones de la Plaza de la República de Maracaibo, para marchar hasta la Cruz Roja de Veritas, donde solicitarán, a través de un manifiesto, ayuda humanitaria de alimentos y medicamentos para el país.

La información la dio a conocer el secretario del Frente de Trabajadores Copeyanos (FTC) y Federación de Trabajadores del Zulia, Luis Alvarado, durante su visita a Noticia al Día. “Mañana conmemoraremos el 1 de mayo, Día del Trabajador, pero no lo celebraremos, pues no hay nada que celebrar, ya que la situación del trabajador es caótica porque el salario no alcanza para nada.

Por otro lado, Alvarado afirmó que es el candidato presidencial, Henri Falcón, quien tiene una propuesta en lo económico y social para los trabajadores, de resultar electo el próximo 20 de mayo. Hago un llamado a todos los ciudadanos a votar por Henri Falcón el próximo 20M y dolarice el salario como lo prometió.

El representante de los conductores considera que el aumento de salario, hecho por el Gobierno nacional, es ficticio debido a que el mismo no alcanza para cubrir las necesidades de los venezolanos.

