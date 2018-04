Sundde: Comercios están obligados a colocar precios de sus productos

abril 23, 2018 - 4:33 pm

El superintendente William Contreras exhortó a los establecimientos comerciales a colocar visiblemente el precio de los productos en venta. El exhorto fue a través de un comunicado publicado mediante la cuenta en la red social Twitter de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDDE.

Contreras indicó que el cumplimiento de la ley no está en discusión y que su desacato acarreará sanciones, razón por la cual exhortó a los comerciantes a no incumplir con los procedimientos establecidos, y vulnerar así, los derechos de los consumidores, al tomar decisiones unilaterales y no alinearse al cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos.

AVN