¡Splash hit! Vaya jonrón le conectó Pablo Sandoval a Félix Hernández

abril 4, 2018 - 10:45 pm

El ‘infielder’ venezolano Pablo Sandoval no tuvo piedad de su compatriota Félix Hernández, a quien le recetó un cuadrangular que terminó en la ensenada McCovey Cove (nombre no oficial), ubicada al pasar el muro derecho del AT&T Park.

En la parte baja del quinto episodio, con cuenta de 3-2 y par de corredores, “Pandoval” soltó el batazo de cuatro esquinas que dejó chapoteando la pelota. La pizarra indicó que se trata del ‘splash hit’ número 77 en la historia del estadio (primero ante los Marineros) y el octavo que consigue el de Puerto Cabello.

Los Gigantes de San Francisco vapulearon al “Rey” Félix y vencieron 10-1 a los Marineros de Seattle, en la jornada de Grandes Ligas disputada este miércoles.

Los anteriores ‘Splash Hit’ de Pablo Sandoval:

30-07-2009 vs Filadelfia

29-08-2009 vs Colorado

12-08-2010 vs Chicago (Cachorros)

30-09-2010 vs Arizona

04-07-2011 vs Padres

31-08-2011 vs Chicago (Cachorros)

12-04-2013 vs Atlanta

Regalito para los fanáticos que están en los botes, hasta allá la mando el panda 🐼 #MLB pic.twitter.com/jyTwtXaUP2 — Béisbol MLB (@BeisbolSport) 5 de abril de 2018

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día