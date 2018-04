Spider-Man para PlayStation 4 llegará con edición digital de lujo

abril 5, 2018 - 12:52 pm

Sony e Insomniac Games decidieron acompañar el lanzamiento de Spider-Man en PlayStation 4 con varias ediciones: estándar, digital y coleccionista, así como una portada que buscar ser un homenaje a las diferentes versiones del personaje diseñadas y dibujadas por Scott Campbell, Mark Bagley, John Romita, John Romita Jr., Joe Quesada y Steve Ditko, a lo largo de su historia.

La edición Digital Deluxe incluirá un ejemplar del título, nuevos capítulos para la historia con la serie de DLC The City That Never Sleeps, disponible después del lanzamiento. De igual forma, sus desarrolladores confirmaron que se incluirán nuevas misiones, villanos y personajes, además de trajes adicionales para Spider-Man.

Asimismo, la edición Coleccionista incluye todo el contenido digital de la edición Deluxe, junto con una funda Steelbook que muestra la legendaria araña blanca, un pequeño libro de ilustraciones de Titan Books y una estatua creada por Gentle Giant.

Sin importar la edición, versión o formato en que el usuario adquiera el juego, habrá un paquete de reserva que incluirá desde trajes para Spidey como Spider-Punk y un par de trajes extra, el artilugio Spider-Drone a un avatar para PSN y un tema original para PS4 diseñado por el popular artista de cómics Adi Granov.

Para los ‘gamers’ que deseen hacer la preorden, pueden hacerla a través de la tienda de PlayStation. Marvel´s Spider-Man llegará exclusivamente para PlayStation el 7 de setiembre de 2018.

