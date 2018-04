Solórzano rechazó postura del primer ministro de Trinidad y Tobago

abril 29, 2018 - 5:54 pm

Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional (AN) rechazó la postura del primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, el cual afirmó que no permitirá que su país se convierta en un campo de refugiados venezolanos.

Solórzano recordó a Rowley “la inmensa cantidad de ciudadanos trinitarios que vinieron a Venezuela en otras épocas y el amor con el que los recibimos“.

Rowley explicó que Trinidad y Tobago es un país generoso y afectuoso con la situación de Venezuela. Sin embargo, hizo énfasis en que su gobierno ayuda “como es capaz de hacerlo“.

“Teniendo en cuenta que no somos China, Rusia o Estados Unidos, somos una pequeña isla. Tenemos espacio limitado para 1,3 millones de personas. Por lo tanto, no podemos y no permitiremos que los voceros de la Organización de Naciones Unidas nos conviertan en un campo de refugiados”, expuso el jefe de Estado.

El pasado 22 de abril, un total de 82 venezolanos fueron deportados de la isla por presuntamente violar leyes migratorias. El grupo de ciudadanos estaban recluidos en el Centro de Detención de Inmigración de Trinidad y Tobago y pertenecían al grupo de más de 100 venezolanos con amenaza de deportación.

