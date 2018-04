Sociedad Anticancerosa de Venezuela: Cada hora mueren 3 pacientes por cáncer

abril 10, 2018 - 4:38 pm

Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), indicó que cada hora mueren tres personas con cáncer en el país debido a la falta de tratamiento por escasez de medicinas.

Comentó que en los últimos años se ha observado un incremento de la mortalidad, declaraciones que ofreció en el marco de la jornada especial de salud que hizo la SAV en el mes de marzo para detectar factores de riesgo de cáncer de colon y de mama en 50 personas.

Según un comunicado de prensa, para el año 2016 el aumento fue de 11% de acuerdo con los resultados del estudio hecho por la institución junto con el Centro de Estadísticas y Matemáticas Aplicada de la Universidad Simón Bolívar (Cesma-USB), para determinar la carga de esta afección en el país.

“No hemos hecho estudios sobre las causas de las muertes, pero es público y notorio lo que está ocurriendo en el sector salud. Hay problemas con el suministro de quimioterapia y los ciclos no se están cumpliendo de forma adecuada o se están haciendo a destiempo. Se puede hacer un diagnóstico temprano, pero si el tratamiento no es oportuno no se obtiene el éxito deseado”, expuso Saavedra.

A esto sumó el hecho de que “la mayoría de los equipos de radioterapia están inoperativos” y que “los turnos quirúrgicos están muy retardados”, lo que supone un riesgo para los pacientes con cáncer que pueden requerir entre un 60 y 70% de cirugía.

“En los hospitales también hay problemas con los medios para hacer el diagnóstico, como son: tomografía axial computarizada, ecografía, resonancia magnética y todos los estudios de imágenes. Esta sumatoria de eventos podría estar influyendo en las cifras de mortalidad”, expresó.

Nota de Prensa