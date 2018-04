Shanelle: Talento venezolano en tierras cafeteras

abril 12, 2018 - 2:55 pm

Michelle Deniesse y Shana Pilonieta son dos jóvenes venezolanas estudiantes de Producción de Sonido y Musicalización en Bogotá dejan en alto el nombre de Venezuela con reconocimientos y el contenido que publican en su canal de YouTube. Y prometen ir mucho más lejos.

Ganadoras en tres ocasiones consecutivas de la Matrícula de Honor y Mención de Honor por ser los dos mejores promedios de su carrera en la Corporación Universitaria UNITEC, Michelle Deniesse y Shana Pilonieta llegaron a Bogotá en abril de 2016 en busca de su sueño: La producción de sonido.

Desde entonces, sus vidas han dado un vuelco hacia el éxito: Ganadoras del primer lugar en la maratón audiovisual intercarreras de UNITEC en 2016, cuando apenas iniciaban su carrera; ganadoras de Mejor Sonido Ciencia Ficción y Mejor Arte Sonoro en el Espacio Sonoro 2017, la entrega de premios del programa de Producción de Sonido y Musicalización, donde además obtuvieron una mención especial por el cortometraje A Oscuras.

“Creo que somos el complemento ideal en muchos sentidos, pero en este específicamente –creativo, académico y laboral- nos entendemos también y tenemos visiones muy distintas que se unen al final”, dice Shana. “Eso no creo

que se pudiese lograr con nadie más”.

Desde 2016, han tenido la oportunidad de explotar su talento musical más allá de las fronteras de la universidad; han trabajado en proyectos interuniversitarios de gran envergadura en el diseño sonoro e interpretación musical. Además, han tenido presentaciones musicales fuera y dentro de la universidad; teniendo la oportunidad de abrir shows debandas locales y DJs en distintos espacios de la capital colombiana.

Hemos pasado por bastante, muchas cosas buenas y malas, y de eso saco que lo que más me gusta de ambas es que no nos rendimos frente a la adversidad, siempre buscamos resolver los problemas y a partir de allí crear” opina Michelle Deniesse.

Sin embargo, las dotes artísticas no son algo nuevo para la pareja de estudiantes del penúltimo semestre de su carrera. Shana participó por muchos años en los famosos festivales intercolegiales de gaitas, siendo galardonada como Mejor Voz Femenina en distintas ocasiones. Además, formó parte del grupo Cheers Music, acompañando a la reconocida cover band en giras por las principales ciudades de Venezuela, Colombia y Estados Unidos.

Michelle, por su parte, desde muy temprana edad ha sentido atracción por las artes. Ha tenido participaciones en telenovelas del canal venezolano Venevisión; ha estado sobre las tablas de los teatros más importantes de Caracas, no solo actuando si no también como productora artística y supervisora musical de distintas piezas teatrales. Antes de mudarse a Bogotá, decidió estudiar actuación en The American Academy of Dramatic Arts en Los Angeles, misma academia que vió nacer a estrellas como Anne Hathaway, Danny DeVito, y la siempre recordada Elizabeth Montgomery.

Michelle y Shana decidieron combinar sus nombres para dar paso a Shanelle, con el cual se identifican en sus redes sociales, donde comparten contenido no solo audiovisual, como el galardonado cortometraje A Oscuras que

puede disfrutarse en su canal de YouTube, si no también covers musicales para deleitarse con el gran talento musical de ambas.

