Shakira perdió la autoría de Loca tras juicio por plagio

abril 26, 2018 - 4:10 pm

El músico conocido como El Cata ganó el litigio legal en contra de la cantante Shakira y tiene los derechos de la canción Loca, popularizada en septiembre del 2010. El tema forma parte del disco ‘Sale el sol’ de la barranquillera. La demanda se interpuso en el 2014.

En ese entonces, Shakira y El Cata, ambos músicos, lanzaron el éxito de Loca y fueron demandados por Ramón Arias Vásquez, otro cantante que aseguraba haber escrito el tema en los años 90. Eduard E. Bello conocido como El Cata asumió el litigio de forma personal por plagio.

Skakira, que había dicho que la canción era suya porque había modificado la letra, se mantuvo al margen del juicio. Un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, resolvió a favor de El Cata y lo reconoció como autor, negando así el recurso de plagio interpuesto por Ramón Arias Vásquez.

De esta forma, despojó a la cantante de La Bicicleta de cualquier derecho sobre el tema. El Cata, durante una entrevista en la cadena de televisión Telemundo, le habló a Shakira: “Hoy en día me pertenece y me ha costado estar fuera de mi trabajo por unos largos tres años. Pero se ha demostrado mi inocencia y esta canción es nuestra…Te amo mi vida, no te culpo, tienes tus razones, yo te mostré la canción, pero es nuestra”.

El músico afirma que no se ha comunicado con la intérprete de La Tortura desde que se inició el juicio por plagio. Shakira no se ha referido al tema en sus redes sociales, y tampoco su representante.

Agencias