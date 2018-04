Seguiremos impulsando la democracia (Joaquín Chaparro O.)

abril 3, 2018 - 9:44 am

“Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil.”

Abraham Lincon.

La oposición continua impulsando la democracia en el país, es nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestro deber de ciudadano ejemplar, no renunciaremos jamás a ese derecho. Por eso no hemos abandonado el trabajo político, organizativo y social, estamos con la gente en la calle. La democracia no se fortalece con apatía y menos con abstención.

El desbarajuste económico, político y social que ocurre en Venezuela demuestra que estamos en la fase de un país en ruinas, destrozado en todos los aspectos de la vida material y espiritual, endeudado, con el producto interno bruto (PIB) casi desaparecido que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado, es un indicador representativo para medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de las empresas en todo el territorio.

Costará mucho tiempo, esfuerzo y talento humano para reconstruirlo, rescatarlo de la pobreza extrema de la gente, por esa razón, nuestra acción política está respaldada por más del 82% de venezolanos que han luchado, luchan y lucharán por un cambio, por eso, les aseguro, lo que viene es victorias y más victorias.

Frente a esa situación, quiero dejar claro que la pelea no es entre nosotros quienes representamos la oposición política al gobierno, la causa es VENEZUELA por eso, obligaremos al régimen a reconocer el triunfo de la gente.

Los venezolanos estamos en una situación de damnificados por la falta de comida y de medicinas que extermina progresivamente a la población, siendo los más afectados los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas. Para tratar de enfrentar esa situación democráticamente, debemos y tenemos que participar en la acción política y electoral, nosotros como actores políticos representando a ese más de 82% de ciudadanos que reclama y exige cambios profundos pero en democracia, con la herramienta más poderosa del pueblo: El Voto.

Por qué decidimos participar:

1. Porque no es estratégico quedarse sin hacer nada, el quietismo es ineficaz, genera abstención y apatía electoral.

2. Porque el candidato presidente del régimen se empeña en seguir hundiendo al país, tiene 82% de rechazo, así que derrotarlo es una obligación, un compromiso, un clamor popular y una obligación democrática.

3. Porque COPEI es promotor de la UNIDAD, lo demostró cuando le fueron excluidos sus candidatos en las elecciones parlamentarias del año 2015 a pesar de ese incidente electoral COPEI perdonó y avanzó.

5. Porque COPEI, no se puede quedar de brazos cruzados esperando un milagro sin luchar y observando desde la lejanía e indiferencia el terrible sufrimiento del ciudadano.

6. Porque a este gobierno y al Ministerio Electoral (CNE) se vence con organización electoral, con movilizadores, entusiasmando a la gente a participar, sobre todo a los jóvenes, así lo demostramos por ejemplo en el Zulia y en el estado Táchira.

7. Porque son momentos de definiciones, debemos escoger entre irnos a nuestras casas y observar cómo el país termina de hundirse o salimos a votar para salvar a Venezuela y, por último.

Porque en Venezuela, “no habrá invasión extranjera, no habrá guerra porqué “Somos garantía de paz, la paz verdadera”. Por eso, seguimos impulsando la Democracia en paz.

Twitter: @joaquinchaparro.