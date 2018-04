Sebastiana Barráez: La jugada del Gobierno con estos diputados

abril 13, 2018 - 12:47 pm

Son Maribel Guédez, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano, José Gregorio Aparicio, Kerrins Mavárez, Freddy Castellanos, Romel Guzamana, Melva Paredes, José Sánchez y Timoteo Zambrano. Hacen tienda aparte con el movimiento Prociudadanos, de Leocenis García. Es una habilidosa jugada del Gobierno, con Manuel Rosales, el líder de Un Nuevo Tiempo, quien logró hace un año un acuerdo con el Gobierno, para las elecciones presidenciales. Convencieron, y no precisamente con razones ideológicas, a Leocenis García y a Manuel Rosales, para postularse a la presidencia si la Oposición no participaba. La presentación de Henry Falcón no hizo necesaria esa opción, pero ahora lo reeditan para definitivamente acabar con lo que queda de la Asamblea Nacional.

LEOCENIS

Es un personaje con una oscura historia. El padre José Palmar y José Rafael Ramírez, pueden contar mejor de esas andanzas con Reporte de la Economía. Buscó que Lina Ron lo acercara al Gobierno, pero Lina estaba ocupada en su revolución. Leocenis se asoció con el narcotraficante Walid Mackled, con quien termina enfrentado por tumbes de dinero. Ha estado preso varias veces y logró colarse en la lista de los “perseguidos políticos”, cuando su detención fue por razones delictivas. Se hace llamarse periodista sin serlo. Se acerca a banqueros y a empresarios, en una hábil maniobra. No tiene cómo justificar los millones de dólares que le encontraron en una cuenta del exterior. Denuncia a figuras políticas, a quienes luego defiende en una clara acción mercenaria. Ese es el creador de Prociudadanos.

TIMOTEO

Es el diputado Zambrano. Es la joya de la corona de todo el entramado que se arma con Prociudadanos. No es casual que lo nombren secretario general. Él fue pieza clave para el proceso de distracción de las mesas de diálogo que se dieron inicialmente. Era vox populi las lisonjas del sector oficialista con Timoteo, siendo la carta más importante del Gobierno de Nicolás Maduro, para empañar acciones opositoras. Ahora se preparan con Prociudadanos para impedir cualquier acción en la AN.

ARAGUA

La diputada Melva Matucha Paredes Fischer. Salió electa por Un Nuevo Tiempo en Aragua. Presentó su renuncia a UNT: “no quiero en esta carta hablar de heridas, diferencias o desatenciones”. No creo que la diputada quiera confesar por qué se va con Prociudadanos. Ella es aquella parlamentaria que dijo haber encontrado la partida de nacimiento del presidente Maduro. Después hizo silencio. Y eso motivó a que el abogado y columnista José Luis Semprúm dijera: “La explicación es triste y frustrante: hay acuerdos entre gobierno y sectores de la oposición para mantener a Maduro en el poder… los que dialogan a medianoche y en secreto”. Otro de Aragua que también se fue para Prociudadanos es el diputado suplente Freddy Castellanos, del grupo Gente Emergente, de quien fue su presidente. Es un hombre muy cercano a Manuel Rosales.

MARIBEL

Su apellido es Guédez. Es diputada por Barinas. Es la esposa del dirigente Rafael Riera, el segundo a bordo de un Nuevo Tiempo en ese estado. El conocido es él. Ella una desconocida. ¿Por qué fue la candidata? Porque él ha tenido una cuestionada actividad, incluso en siendo director general de la alcaldía de Barinas; el alcalde Machín lo sacó a los dos años por cuestiones nada santas.

ADOLFO

Su apellido es Superlano, diputado por Barinas. Ha intentado varias veces ser alcalde del municipio Bolívar (Barinitas), pero nunca ha ganado. El nombramiento de dos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 15 de diciembre, no se hizo por la ausencia de tres diputados, uno de ellos Adolfo Superlano. Se excusó dizque porque para trasladarse a Caracas necesitaba Bs. 300 mil. Pero en la Oposición descubrieron que el día anterior a la votación estuvo cenando con Jorge y Delcy Rodríguez; y que estaba hospedado en un hotel cinco estrellas en Chuao, Caracas. En la campaña de Capriles, a Adolfo le dieron Bs. 5 millones, que era bastante dinero, para el pago de movilización y logística. Se quedó con los reales. Cuando en el comando de campaña en Caracas le reclaman, dijo que él los tomó para reparar su carro porque lo necesitaba para movilizarse en la campaña y para gastos personales.

CHAIM

El diputado Bucarán es del estado Anzoátegui. Fue señalado en el oscuro caso del magistrado paralelo Jesús Torres, quien en un video en VTV, lo señaló, como integrante de la comisión de postulaciones judiciales de la Asamblea Nacional, de tomar sus datos sin autorización e involucrarlo en el caso. Fue uno de los que impulsó el diálogo con el gobierno en su primera etapa.

DIPUTADOS

Son José Gregorio Aparicio Figueroa y Romel Guzamana. Es falso que ahora se incorporen a Prociudadanos. Lo hicieron el 9/11/2017, cuando anunciaron su salida de la MUD. Aparicio fue elegido por Monagas y por Gente Emergente; obtuvo 227 mil votos, frente a Diosdado Cabello (Psuv) que logró 200 mil. Aparicio, quien sustituyó a Carlos Vecchio (Voluntad Popular), cuando fue inhabilitado, no es de Monagas, nunca hizo vida política en ese estado y era un total desconocido que llegó por la avalancha de votos de la Oposición. Guzamana es uno de los tres diputados a quienes el TSJ pidió no incorporar por la supuesta compra de votos en las elecciones legislativas del 6/12/2015. Trabaja para la Alcaldía Átures, capital de Amazonas. El 9/11/17 se separa de la MUD. Ahora lo convencieron para aprovechar su status y por ello decidió, el 11 de enero, reincorporarse a su curul en la AN.

KERRIN

Su apellido es Mavárez. Es diputado suplente por el estado Falcón. Es abogado, pero sin trabajo. Tiene esposa, un hijo y otro que viene en camino. Manifestó su desespero porque el Gobierno le cortó las dietas a los parlamentarios. Se inscribió en AD y se lanzó a alcalde en diciembre pasado por el municipio Los Taques. Antes militó en Copei y estuvo luego en VP hasta 2013. Kerrin buscaba dólares con desespero.

MAZUCO

Es el alias con el cual se conoce al diputado José Sánchez Montiel. Es recordado porque un tribunal lo condenó a 19 años de cárcel, por el homicidio calificado, cómplice necesario, privación ilegítima de libertad y quebrantamiento de pactos internacionales en la muerte de Claudio Macías, funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar, en las instalaciones del retén El Marite, estado Zulia. Fue y es un hombre muy cercano a Manuel Rosales.

BENEDETTI

Es Mario, uno de mis poetas preferidos. Juzguen ustedes, mis queridos lectores. Fue él quien un día escribió: “Digamos que te alejas definitivamente/ hacia el pozo de olvido que prefieres,/ pero la mejor parte de tu espacio,/ en realidad la única constante de tu espacio,/ quedará para siempre en mí, doliente,/ persuadida, frustrada, silenciosa,/ quedará en mí tu corazón inerte y sustancial,/ tu corazón de una promesa única/ en mí que estoy enteramente solo/ sobreviviéndote”.

Sebastiana Barráez