Sebastián Piñera: Las elecciones en Venezuela no son legítimas

abril 14, 2018 - 5:31 pm

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró la “ilegitimidad” de las elecciones en Venezuela, e hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro a que se reencuentre con “el camino de la democracia”.

“Venezuela no es solamente un problema para los venezolanos, es un problema para todos los que amamos, queremos y nos comprometemos con la democracia”, manifestó Piñera durante su intervención en la plenaria de la VIII Cumbre de las Américas.

El Primer mandatario chileno aseguró que “en Venezuela no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a los Derechos Humanos, no hay independencia de poderes, hay presos políticos. Y las elecciones que han sido llamadas en Venezuela, con partidos proscritos y personalidades prohibidas de participar, no son elecciones legítimas”, sostuvo.

A su vez enfatizó que “el mensaje a Venezuela debe ser fuerte y claro: queremos que se reencuente con el camino de la democracia, las libertades, los Derechos Humanos, el Estado de derecho. Y además, le pedimos a Venezuela que reconozca la crisis humanitaria que está causando un sufrimiento y un dolor gigantesco y que en cierta forma está condenando al hambre y a la muerte a mucho de sus integrantes”.

Piñera reiteró que “las elecciones que han sido llamadas en Venezuela no son democráticas, no son transparentes, no cumplen con los estándares mínimos de una sociedad verdaderamente democrática y, por tanto, ningun país que en verdad quiera la democracia debiera reconocer esas elecciones”.

Y concluyó: “Ojalá ayudemos al pueblo venezolano a recuperar lo que le pertenece: su libertad, su democracia, su progreso, su seguridad y su calidad de vida”.

