abril 22, 2018 - 8:08 am

El zurdo Sean Manaea lanzó este sábado el primer juego sin hits de carrera de la temporada y el primero que reciben los Medias Rojas de Boston en 25 años, con una victoria de sus Atléticos de Oakland sobre los ´patirrojos´, con pizarra de 3×0 ante 25.746 espectadores.

Silenció al mejor equipo de Las Grandes Ligas

Manaea (3-2) ponchó a 10 bateadores, dio dos bases por bolas y efectuó 108 lanzamientos para terminar con el primer ´no-no´ de Oakland desde que Dallas Braden lanzó un juego perfecto contra Tampa Bay en el 2010.

El espigado zurdo dominó al dominicano Hanley Ramirez con fuerte roletazo al torpedero para completar el primer ´no-hitter´ contra los Medias Rojas desde que lo hizo Chris Bosio en Seattle en 1993. También fue el duodécimo juego sin hit ni carrera en la historia de la frnaquicia de los Atléticos.

El toletero Andrew Benintende, con dos out en el noveno, se embasó por boleto, antes de que Ramírez entregara con rola al campocorto. El equipo patirrojo no recibía un no hit no run desde el 22-04-1993.

La cuarta fue la vencida para el zurdo

Sean Manaea había sido maltratado por Boston en tres aperturas previas. Pero el jugador de 26 años enfrió en la jornada sabatina a los poderosos Medias Rojas, que habían ganado ocho juegos consecutivos y 17 de los últimos 18. Este fue el primer juego sin hits en las Mayores desde que el dominicano Edinson Vólquez, con los Marlins de Miami, lanzara el único de la temporada del 2017 el 3 de junio contra los Diamondbacks de Arizona.

Sean Manaea

Primer No-Hitter del 2018. 👏

Primer No-Hitter a los Red Sox en 25 años. 👏

Primer No-Hitter de los Atléticos desde el 2010. 👏#LasMayores pic.twitter.com/7OJW22pASm — LasMayores (@LasMayores) 22 de abril de 2018

Agencias