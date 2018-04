Sebastiana Barráez: “Se separa de Maduro otro tolete del chavismo radical”

abril 12, 2018 - 8:26 am

El nombre de Reinaldo Alfredo García Bravo quizá le diga poco a los sectores opositores. Pero le dice bastante a los militantes del chavismo radical. Él fue de los fundadores del Movimiento Bolivariano Republicano (MBR-200), diputado por el Movimiento Quinta República (MVR) ocupando la presidencia de la subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Ha sido miembro del Partido Socialista Unido (Psuv) en Caracas, presidente de la Fundación Bolívar-Chávez y ahora es el coordinador general del Frente Alternativo Revolucionario Venezolano (FARV). Acaba de manifestar “me siento avergonzado de esta dirigencia sorda, ciega y muda, alejada cada día más del pueblo”, en clara alusión a quienes están al frente del Gobierno.

García Bravo los considera “incapaces de reaccionar ante el avance de la corrupción, el burocratismo y los nuevos vicios de esta “Revolución Socialista y Popular”. Andamos errantes ante el avisado peligro de una intervención militar de un imperio, pero a su vez estamos infiltrados por otros que sacan nuestras riquezas”.

Se refiere a la diáspora venezolana. “Angustiado y con tristeza observo cómo las familias se dividen y emigran hacia otros rumbos en búsqueda de calidad de vida; aquí están invisibilizados y excluidos sin posibilidad de salir hacia adelante con sus esperanzas y sueños”.

Los responsabiliza de asumir cargos de alta gerencia pública “embriagándose de poder para amasar riquezas, burocratizarse, corromperse cual vulgares ladrones, sin pensar en el futuro de las nuevas generaciones, no les importa para nada esa juventud que los observa cómo roban y adquieren innumerables bienes mal habidos y los atesoran en sus paraísos fiscales”.

“Queremos un gobierno que quiera a Venezuela, que gobierne con la gente, para la gente, que sea nacionalista y que contribuya hacia el futuro de las nuevas generaciones, que sintamos orgullo de nuestros antepasados que dieron su vida por esta nación. Somos un pueblo trabajador capaces de cubrir nuestras necesidades” enfatiza.

Considere urgente controlar la especulación, “el acaparamiento, la inflación, los precios, la inseguridad, el desempleo; eso es lo que pide la gente común, poder llevar el sustento a sus casas, pagar el colegio, vestirse, recrearse, divertirse, sin necesidad de estar siendo humillados en colas interminables para cualquier cosa que quitan tiempo y vida para disfrutar con los seres queridos”.

“Será mucho pedir para los gobernantes y sus cogobernantes que mantengan a raya el desempleo, la inseguridad, los precios, la inflación ¡para eso fueron electos!, no para saquear al país, robar, depredar nuestra nación y rayar al proceso revolucionario. Es necesario crear leyes severas que permitan parar la corrupción y otras desviaciones”.

Considera que “muchos deben renunciar a sus cargos porque es tiempo de reflexión. El pueblo ha confiado, pero también tiene límites; tomará a su debido tiempo las correcciones que sean necesarias, y saldrá a la calle nuevamente a buscar lo que es de él y colocará a quien sí quiera y tenga la capacidad de crear un verdadero gobierno popular para que dé respuesta contundente con gallardía y dignidad”.

A juicio de García Bravo “vienen tiempos de cambios para retomar y reconstruir a nuestro país todos unidos en una democracia participativa y protagónica, con respeto hacia todos.

¡Es hora de la crítica y autocrítica, es tiempo de nacionalismo, revolución y reflexión!

Más allá de nosotros y los intereses está Venezuela”, finaliza proponiendo un Plan de Emergencia Nacional para la recuperación del país.

Solo para que tengan como referencia lo que ha sido Reinaldo en la revolución, un día el ex-jefe de Operaciones de la DISIP, amigo de Chávez, Teniente Coronel Luis Pineda Castellanos, quien se suicidó hace unos días, había dicho: “Un día de julio de 1999 recibí una comunicación del comandante del Regimiento de la Guardia de Honor, el General de Brigada (Ej) Julio Quintero Viloria notificándome sobre la presencia de un presunto armamento que estaba oculto en una casa, cerca de la esquina de Torero en La Pastora … determinamos que la casa era de la jefa civil de La Pastora y de Reinaldo García, hoy diputado, que aparentemente era la casa del partido V República, lo que mas bien era una fachada…se procedió al allanamiento con orden judicial…Como a las 10 de la noche llegaron Nicolás Maduro, Cilia Flores y la jefa civil… Nicolás Maduro, me advirtió, como perdonándome la vida: ‘esas armas son del 4 y del 27, déjalas allí!’”.

Qué es el FARV

El Frente Amplio Revolucionario Venezolano tiene presencia en 16 estados, revela Reinaldo García, y está conformado por gente que estuvo en la guerrilla de los años 60, integrantes decepcionados del PSUV, además de figuras que prometieron unirse como Francisco Visconti, Florencio López, Víctor López, Carlos Herrera, Miguel García, José Castillo, Argentina Balestrino, Asdrúbal Henríquez, José Millán, Eugenio Leuche, Douglas Bravo, profesor Navarro, gente de Marea Socialista, Redes, militantes de la UPV de Lina Ron, muchos militares y mucha gente de frontera.

Ese Frente, cuyo rostro visible por ahora, es Reinaldo García, publica un comunicado con fecha 10 de abril 2018. “En el año 1999, como revolucionarios de la izquierda venezolana dimos un gran paso con el cambio de la Constitución que recogió el sentir del pueblo a través de un procedimiento establecido en la Constituyente en Consulta Popular”, destaca el escrito.

“Es por ello que hoy en día es necesario y es nuestra responsabilidad, hacer una crítica profunda a quienes dirigen el Proyecto Político Bolivariano; a no alejarse de nuestra Carta Magna y las leyes establecidas pues estarían violando dichos documentos”.

Los resaltan como “los grandes responsables de las circunstancias actuales que afectan directamente al pueblo venezolano, al no asumir políticas radicales y solo colocar pañitos de agua caliente para “combatir la guerra económica” a la que hemos estado sometidos en los últimos tiempos”.

Tristemente –revelan- los objetivos y la planificación que se planteó para lograr los cambios no han sido alcanzados y se ha profundizado la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia.

“Se desconocen los derechos y garantías de las clases trabajadoras; se persiguen y se excluyen a sectores revolucionarios violando los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; además no hay transporte público, no hay alimentos en los mercados si no los bachaqueados y los que venden a altos precios por asegurar los comerciantes que son importados, mucha improvisación y falta de seriedad en la implementación de políticas públicas, no hay seguimiento, no hay planificación ni coordinación para restringir los pagos excesivos de estos alimentos de la cesta básica”.

Piden no ser complacientes. “Debemos criticar de manera objetiva pero contundente”. Piden que se respete la autocrítica del accionar político para fortalecer, avanzar y reorientar la dirección izquierdista. “La prioridad es todo el pueblo, no solo sectores aislados”.

Destacan que si bien es cierto hay intereses de los imperios en el mundo por un cerco económico y financiero contra Venezuela y América Latina, “también lo es que la crisis se ha profundizado producto de las políticas erradas por parte de personajes en altos cargos que solo han demostrado su incapacidad y su carencia de apego ideológico hacia el socialismo”.

“Se le ha dado responsabilidades vitales a muchos que hoy en día han huido del país y a muchos otros que descaradamente siguen comiendo de las bondades de nuestra nación”.

Entre los problemas que enumeran y que consideran urgentes de resolver, están: la inflación, especulación y acaparamiento, el contrabando, el narcotráfico, derechos humanos, huída de jóvenes y familias a otras tierras, repatriación de capitales, fortalecimiento del bolívar, “el regreso de los militares a sus cuarteles para la defensa de la Patria y de la Soberanía”.

“Aquí no hay ni Socialismo y muchos menos una oposición seria. Aquí vemos opositores mandando a muchachos a guarimbas como carne de cañón y a otros montándose en grandes cargos”.

“Si es necesario que nosotros, los revolucionarios convencidos del Legado de Chávez, tengamos que cortar caminos y abrir trochas para seguir con nuestra lucha ideológica por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, seguiremos nuestra línea de lucha incansable con la espada de Bolívar como una oposición de izquierda revolucionaria en contra de quienes hoy vestidos de rojo usan nuestro discurso ideológico en vano”.

Sebastiana Barráez/Punto de Corte