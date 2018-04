¡Se parece igualita! Kim Kardashian se sorprende con su nueva doble

abril 6, 2018 - 11:48 am

Nunca faltan los dobles de los famosos. A veces gracias a un parecido natural, otras veces por la ayuda de cirugías. Y por supuesto que Kim Kardashian también tiene su doble. Pero lo curioso es que el parecido es tal que hasta ella misma se ha sorprendido.

La mujer que bien podría pasar por la más famosa de las Kardashian es Jennifer Ward, una gurú de belleza que acumula casi 100.000 seguidores en Instagram.

Ward es una de las participantes del reality de Lifetime TV “Glam Masters”, programa que está producido por Kim Kardashian. Quizás con el propósito de llamar la atención de la socialité, Jennifer Ward puso todo su talento en acción para imitar uno de los looks más recientes de Kim.

El resultado fue sorprendente. Con una dosis de parecido natural más varias capas de maquillaje, Jennifer Ward ha logrado convertirse en la doble de Kim Kardashian al punto que se las podría confundir con facilidad.

Al ver la foto de aquí arriba, la mismísima Kim Kardashian publicó un tuit sorprendida por el parecido: “¡Oh por Dios!”

Otras fotos de Jennifer Ward dan cuenta de que no solo es maquillaje. El look que usa para posar en Instagram deja ver que el apodo de doble de Kim Kardashian no le queda grande.

Una publicación compartida de GLAM MASTERS ✨ (@jennifer.janelle) el Abr 3, 2018 at 2:35 PDT

