Roma va por el milagro en Champions ante Barcelona en casa

abril 9, 2018 - 12:00 pm

Este martes 10 de abril el Estadio Olímpico de Roma será el palco de un gran enfrentamiento correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre AS Roma y FC Barcelona. El pitazo inicial será a partir de las 2:45 PM, hora de Venezuela. La Roma llega a este encuentro en terapia intensiva, luego de no haber podido controlar el ataque de los catalanes y haber recibido nada menos que 4 goles, sin embargo, la esperanza es que pudieron marcar al menos un gol de visitantes, de la mano de Dzeko. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate entre ambos clubes es algo bastante improbable y se paga a +350.

La Associazione Sportiva Roma buscará este martes un milagro ante el experimentado Barcelona, y a pesar de que tiene herramientas para lograrlo, será necesario trabajar duro en ajustar el talón de Aquiles del conjunto italiano durante la temporada, la defensa. La cuestionada defensa fue la que más errores produjo en el duelo de ida, al punto que De Rossi y Manolas, marcaron dos autogoles frente al propio portero Alisson. Sin esas dos anotaciones, la Roma estaría en una posición muchísimo más aventajada y podría conseguir la victoria sin tanta complicación.

Sin embargo, los graves errores defensivos hicieron que el resultado final fuera 1-4, lo que obliga al equipo a marcarle por lo menos 3 goles al equipo de Messi y compañía. Y es que precisamente el conjunto italiano podría haber aprovechado el hecho de que el astro argentino no brilló en ese encuentro y el Barcelona, a pesar de demostrar su superioridad técnica en el juego, no hizo su mejor partido de la competencia. En el torneo local, la Roa también cayó derrotada ante la Fiorentina y perdió el tercer lugar del torneo frente a su archienemigo, el Lazio. La fanaticada romana espera que ambos resultados no produzcan un efecto negativo en el ánimo de los jugadores y que puedan salir a buscar el resultado. Para los sitios de apuestas deportivas la Roma no tiene casi chances de ganar el encuentro y menos de clasificarse, por lo que una victoria italiana en Roma se paga a +350.

Por otro lado, el conjunto catalán está viviendo un gran momento en esta temporada, ya que todavía no ha perdido ningún enfrentamiento y tiene la posibilidad de llevarse los tres títulos que disputa anualmente, La Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, con el cual también podría facturar el Mundial de Clubes.

En el torneo local, el Barcelona venció este fin de semana al Leganés 3-1 y reafirma su posición como el equipo con la mejor ofensiva y el mejor saldo de goles de La Liga española, con +63, 20 tantos por encima de su más cercano competidor (en goles), el Real Madrid. El conjunto catalán desea llevarse nuevamente el trofeo de la Champions League, el cual no gana desde la temporada 2014-2015, en la que también se llevó el Mundial de Clubes. Para las casas de apuestas consultadas en OddsShark, el triunfo del Barcelona está prácticamente declarado, y que lo consiga se paga a -164.

Noticia al Día