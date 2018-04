Rodríguez: Aquí decidimos lo que nos de la gana a los venezolanos

abril 10, 2018 - 4:10 pm

El jefe del Comando campaña Simón Bolívar, Jorge Rodríguez, afirmó que ninguna fuerza externa va a influir en los asuntos políticos del país. “Aquí no te metes gringo, aquí no te metes Rajoy, aquí no te metes Santos. Aquí decidimos lo que le de la gana a las venezolanas y venezolanos”.

El también ministro de comunicación llamó a todas las fuerzas oficialistas a permanecer en unión de cara a las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. “Debemos votar por nuestra independencia y desplegarnos para lograr los diez millones de votos”.

Rodríguez participó este martes en el estado Sucre en la juramentación del comando campaña que apoya al presidente Nicolás Maduro a la reelección.

Unión Radio