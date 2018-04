Melva Paredes también renuncia a UNT: “No quiero hablar de heridas o diferencias”

abril 11, 2018 - 9:41 am

La diputada a la Asamblea Nacional, Melva Paredes, anunció este miércoles su renuncia de Un Nuevo Tiempo para emprender “nuevos caminos”.

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, Paredes expresó que su renuncia era “una decisión difícil”. “Acá me he conseguido no solo activistas políticos, sino con una militancia aguerrida y trabajadora en la búsqueda de devolverle la democracia a Venezuela”, manifestó.

Paredes no explicó el motivo de su renuncia, aunque destacó que había sido consultada con su equipo del estado Aragua. “En los últimos meses luego de consultar reiteradamente a nuestro equipo regional y conocer en profundidad los retos que tenemos por delante, es hora de emprender la lucha desde otras perspectiva y camino”, agregó,

“No quiero hablar en este carta de heridas, diferencias o desatenciones, no estamos para esto, el país no lo merece, la situación en general y sus matices las conocemos todos, por el contrario, mis respetos para cada uno como demócratas y compañeros de la gran lucha por Venezuela”, justificó.

Gracias a toda la militancia de @partidoUNT por toda las experiencias compartidas y la lucha de siempre, hoy decido tomar un camino distinto pero seguiremos coincidiendo unidos en el objetivo de una Venezuela mejor. pic.twitter.com/RVdqnyYO7B — Dip.Melva Paredes (@DipMelvaParedes) 11 de abril de 2018

