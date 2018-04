Raikkonen fue el más rápido en la tercera serie de ensayos libres de Baréin

abril 7, 2018 - 9:30 am

El finlandés Kimi Raikkonen, con Ferrari, realizó el mejor tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, el sábado en el circuito de Manama.

Raikkonen cubrió, en su mejor vuelta -con neumático de compuesto superblando-, los 5.412 metros de la pista bareiní en un minuto, 29 segundos y 868 milésimas, 525 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el segundo crono de la sesión.

Su compañero australiano Daniel Ricciardo fue tercero, por delante del inglés Lewis Hamilton (Merecedes) y del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que lidera el Mundial tras haber ganado la primera carrera, el Gran Premio de Australia, hace dos domingo.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP3): Raikkonen on top heading into qualifying #BahrainGP 🇧🇭 #F1 #FP3 pic.twitter.com/h2KFBKkLff

— Formula 1 (@F1) 7 de abril de 2018