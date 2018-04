Rafael Nadal: "Debenmos comenzar fuerte contra Alemania" en la Copa Davis

abril 5, 2018 - 10:26 am

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, aseguró este jueves que tendrán que “comenzar muy fuertes” en los partidos individuales ante Alemania en cuartos de Copa Davis, añadiendo que se ha “encontrado bien estos días”.

“El viernes es un día muy importante para la eliminatoria. Ojalá comencemos por el buen camino. Debemos empezar muy fuertes David (Ferrer) y yo porque puede marcar el devenir de la eliminatoria”, dijo Nadal este jueves tras el sorteo de la eliminatoria.

Philipp Kohlschreiber será el primer rival de Rafael Nadal

Rafael Nadal se enfrentará al germano Philipp Kohlschreiber en el segundo partido de individuales este viernes, después del que disputarán Ferrer y la principal baza alemana, el joven Alexander Zverev, número cuatro del mundo.

Nadal, que regresará a las pistas tras abandonar por lesión en el Abierto de Australia en enero, aseguró que “estoy ilusionado. Siempre para mí ha sido emocionante jugar en casa”.

“Tengo siempre muy buenas experiencias con la Davis y esta es una oportunidad más”, insistió el tenista, ganador en cuatro ocasiones de este trofeo (2004, 2008, 2009, 2011), quien asegura encontrarse bien, tras superar sus problemas en la pierna derecha.

“Primero tomé la decisión de venir consensuada con Sergi Bruguera y la de jugar no es del todo mía. El capitán es el que decide. Físicamente me he encontrado bien estos días”, explicó.

“Espero estar bien mañana”, aseguró Rafael Nadal, que no había vuelto a disputar una eliminatoria de Copa Davis desde que en 2016 jugó el dobles con Marc López para ayudar a superar a India (5-0) y permitir a España regresar al Grupo Mundial de la Copa Davis.

