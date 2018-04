Propuestas para enfrentar la crisis económica encabezan la oferta de los 5 candidatos

abril 23, 2018 - 9:40 pm

Este 22 de abril inició oficialmente la campaña electoral para las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, y desde ya los candidatos las han iniciado dando a conocer sus propuestas de lo que desean hacer en caso de resultar vencedores en los próximos comicios.

En el caso de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, este ha dicho que la educación, la salud y la vivienda son partes fundamentales de su propuesta. Sin embargo, el fortalecimiento del Carnet de la Patria para “proteger a 16,5 millones de venezolanos” también es una de las cosas que ofrece.

Con respecto a la economía, Maduro ha dicho que una vez culminado el período electoral liderará una “gran revolución económica para sacarnos de encima la guerra económica” y “construir una economía sana, productiva, que satisfaga las necesidades”.

Puntual fue la propuesta presentada por Henri Falcón, cuyas principales ofertas radican en “la liberación inmediata de presos políticos”, la dolarización de la economía y de los salarios, así como la puesta en marcha de una “tarjeta solidaria” mediante la cual asignará una cantidad fija de dólares a cada venezolano.

El exgobernador de Lara también manifestó su disponibilidad de acudir a instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para buscar financiamiento, así como el de llevar a cabo una reforma fiscal para ajustar gradualmente los precios de los servicios públicos.

Otro candidato que también aprovechó este lunes 23 de abril para presentar su propuesta al país fue Javier Bertucci, quien presentó un programa de 12 puntos que resume sus intenciones con el país en caso de conquistar el triunfo en la elección del próximo 20 de mayo.

El ex pastor evangélico propone la apertura de un canal humanitario para combatir la crisis en el país, así como la recuperación de los servicios básicos, la modernización del sector salud y la reactivación del aparato productivo.

Bertucci también propone desarrollar el turismo, profundizar los planes sociales, devolver la autonomía a los poderes públicos y revisar los tratados internacionales.

Luis Alejandro Ratti no ha realizado tantos eventos como los otros candidatos y formalmente aún no ha dado a conocer su plan de gobierno como tal. No obstante, en una entrevista con Contrapunto Ratti explicó algunas de sus propuestas.

El independiente ha manifestado su intención de eliminar el control cambiario y permitir el libre cambio para “estabilizar la moneda”. Además, propone negociar con los países acreedores de la deuda para encontrar un nuevo esquema de pagos.

Estas propuestas, asegura, se podrían llevar a cabo sin descuidar los programas sociales ni la atención a los sectores más vulnerables de la población. “Si somos buenos administradores sabemos como manejar los porcentajes de cada cosa, no le vamos a quitar nada a nadie”.

En una entrevista para Globovisión, otro de los candidatos, Reinaldo Quijada manifestó que le gustaría crear un “Poder Monetario” que asumiera las competencias de emisión de moneda y en materia financiera, pero que lo hiciera sin estar subordinado a ningún otro poder como el Ejecutivo. De igual forma propone reconstruir el aparato productivo nacional al aumentar la producción petrolera, desmontar el control de cambios y acabar con la Ley de Precios Justos, obstáculos según él para el desarrollo económico del país. Contrapunto