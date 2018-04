Seis secretos del clítoris: El botón de encendido (+Video)

abril 4, 2018 - 9:17 am

En la anatomía femenina el clítoris ocupa un lugar especial; es una zona erógena por excelencia ya que es un punto de intensa sensibilidad capaz de ofrecerle a la mujer el placer sexual más intenso: el orgasmo.

Aunque miles de personas, expertas e inexpertas, hablen de él, la mayoría de mujeres en el mundo que muere sin saber si sintió o no un orgasmo son alarmantes. En momentos, se adjudica la responsabilidad al hambre, pero si este no tiene GPS, es difícil que llegue al punto de destino. Aquí, seis cosas que de seguro no conocías del clítoris.

1. Momento de redefinirlo. Kleitoris es una palabra griega que significa “pequeño monte”. Sin embargo, la uróloga australiana, Helen O’Connell, reveló que la forma del clítoris se parece más a la de una montaña, que a la de una colina. De acuerdo con la experta la pared vaginal es, de hecho, el clítoris.

2. Su objetivo es la satisfacción sexual. El clítoris es el único órgano cuya única función es proporcionar estímulos para lograr placer. Es la zona del cuerpo con mayores terminaciones nerviosas; aproximadamente ocho mil. La vagina, por su parte, no es la fuente de placer de la mujer, ya que cuenta con muy pocas terminaciones nerviosas. El ano tiene más, por lo que es más placentero que el sexo vía vaginal.

3. Es el equivalente del pene. La estructura del clítoris es muy similar a la del pene: tiene un glande, un prepucio y un cuerpo, pero es más pequeño, aunque su tamaño varían de mujer a mujer.

4. ¿Tienes erecciones? La respuesta clitorídea a los estímulos durante la fase de excitación es la tumefacción (aumento evidente en su volumen). Esto último se ha confundido con la erección del pene y ha sido mal llamada “erección del clítoris”. Su sensibilidad aumenta a medida que la fase de excitación progresa, lo que incrementa el placer durante su correcta estimulación.

5. Dónde está. El 90% de su tamaño se sitúa escondido en el interior del cuerpo. Para empezar, tiene un tronco que mide entre 25 y 35 milímetros y entre 3 y 5 mm de anchura. De ahí parten sus raíces que se extienden bajo el hueso del pubis, pasan por cada lado de la vulva y terminan prácticamente al otro lado de los labios

6. Básico para llegar al placer. El 90% de las mujeres necesita estimulación clitoridiana para que se produzca el orgasmo.

¡Sólo para mayores de edad! A continuación, te mostramos un documental dedicado el descubrimiento del clítoris, ese órgano con más de 8 mil terminaciones nerviosas que aún se encuentra en la oscuridad de muchas.

