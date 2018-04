Presidente Maduro: Persecución contra Lula hará crecer una nueva ola de pueblos libres

abril 7, 2018 - 8:00 am

El presidente de la República, Nicolás Maduro, enfatizó este viernes que la persecución judicial que enfrenta el exmandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, hará emerger una nueva revolución de los pueblos libres en los años venideros.

“Lo que le están haciendo a Lula Da Silva hará crecer la fuerza espiritual de una nueva ola de pueblos libres en los años que están por venir. Es una canallada bochornosa lo que se está haciendo con él, un líder que sacó a 38 millones de brasileños de la pobreza ¡LulaLibre!”, escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

Más temprano, rechazó la persecución judicial y política contra el expresidente de Brasil, quien fue condenado “sin pruebas” a más de 12 años de prisión por presunto soborno, luego que supuestamente el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) recibiera un apartamento como medio de pago por parte de la Constructora OAS.

“Yo quiero fijar posición pública y expresar la consternación y el dolor de todo el pueblo de Venezuela por la persecución que se ha detectado contra el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva. Es una canallada lo que se esta haciendo contra el expresidente, aseveró durante un acto celebrado en el estado Vargas.

La detención de Lula fue ordenada luego de que el Supremo Tribunal Federal negara el pasado miércoles la solicitud de “habeas corpus”.

La Corte Federal le otorgó a Lula Da Silva, favorito en las encuestas para ganar en los próximos comicios presidenciales que se realizarán en octubre, un plazo hasta las cinco de la tarde de este viernes para que se presente de manera voluntaria en la sede de la Policía Federal para proceder con la detención.

No obstante, Da Silva, de 72 años de edad, tomó la decisión de permanecer en el sindicato metalúrgico ubicado en Sao Bernardo do Campo, en San Pablo, y no entregarse a la Policía Federal en Curitibia como ordenó el juez Sérgio Moro.

Según medios locales, el exmandatario señaló que participará este sábado en una misa en homenaje al 68 aniversario de su esposa Marisa Leticia, quien falleció el año pasado.

