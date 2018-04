abril 23, 2018 - 3:28 pm

La noche de este domingo, un poste eléctrico cedió y cayó sobre una vivienda ubicada en la calle 76 con avenida 3A del sector Cerros de Marín, dejando sin luz a la comunidad.

Hugo Matos, dueño del inmueble señala que el poste cedió por el óxido que tenía, y el transformador destruyó parte del techo de su vivienda, que data de unos 60 años.

Afortunadamente nadie resultó herido, pero decidieron cerrar la vía como presión ante la falta de indulgencia por parte de los organismos competentes.

“Aquí han llegado representantes de Corpoelec, de la Alcaldía de Maracaibo, pero nada. No dicen nada de resolver el problema. Solo me comentaron que tratara de no pasar debajo del transformador, que fue sustituido hace unos meses. Esa vez, cuando cambiaron el transformador, hablé para que sustituyeran el poste, pero no hicieron nada. Tuvo que pasar esto, y espero que resuelvan”, comentó.

Cerca del mediodía, decidieron cerrar la vía que conduce a Cerros de Marín con ramas, latas, botes de basura, entre otras cosas, para ejercer presión y obligar a solventar el problema.

