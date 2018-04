Pedro Pablo Fernández: La abstención no tiene líderes en el país

abril 18, 2018 - 1:47 pm

El coordinador de la campaña electoral del candidato Henri Falcón, Pedro Pablo Fernández, aseguró que los sectores abstencionistas en el país cada vez son menos y “se está sumando a la opción real de cambio”.

En ese sentido, Fernández consideró que “la abstención no tiene camino, no tiene una hoja de ruta, no tiene agenda ni líderes en el país”.

“Cada vez son más las personas que se unen a la campaña electoral y abandonan la idea de no ejercer su derecho en los comicios presidenciales”, sentenció.

